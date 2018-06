vor 36 Min.

Drei Fahrräder von Mess‘-Besuchern gestohlen

Auf der Nördlinger Mess‘ sind einige Fahrräder abhanden gekommen. Dabei waren alle Zweiräder mit Schlössern gesichert.

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, sind seit vergangenem Freitagabend weitere drei Fahrräder verschwunden. Ein Messbesucher vermisst sein schwarzes Cross-Bike der Marke „Bulls“. Das Rad war auf der Kaiserwiese, vor der Bahnunterführung, abgestellt. Ein schwarzes Mountainbike mit der Aufschrift „GPIDA“ das in der Nacht auf Dienstag im Nähermemminger Weg geparkt war, fehlt nun ebenfalls.

Das dritte, schwarz-blaue Fahrrad, verschwand in der Nacht auf Montag in der Herlinstraße. Unmittelbar vor dem Wohnanwesen schlug hier der unbekannte Täter zu. Alle drei Zweiräder waren gegen Diebstahl mit einem Schloss gesichert, so die Polizei. RN

Themen Folgen