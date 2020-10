08.10.2020

Drei Finalisten stehen für den Rap-Contest in Oettingen fest

Statt einer großen Feier ist nun eine „schöne Party“ ohne Öffentlichkeit für die musikalische Auseinandersetzung geplant. Drei Finalisten müssen sich vor Cleopatra Erbprinzessin zu Oettingen-Spielberg, Bürgermeister Thomas Heydecker und seinem Stellvertreter Markus Eisenbarth messen.

Von Peter Urban

Bürgermeister Thomas Heydecker bringt es auf den Punkt, wenn er meint, dass man es nicht zulassen werde, dass die Pandemie trotz aller Widrigkeiten ein Stimmungskiller wird. Vor allem nicht für den ersten Oettinger Song & Rap-Contest, den die Stadt Oettingen und Cleopatra Erbprinzessin zu Oettingen-Spielberg ja gerade deshalb ausgerufen hatten, um auch der jungen Generation in diesen schwierigen Zeiten einen kleinen Hoffnungsschimmer zu geben.

Vorentscheidung im Rap-Contest in Oettingen gefallen

Noch in der vergangenen Woche fand deshalb ein „Krisengespräch“ statt, um die aktuellen Entwicklungen des Corona-Geschehens in die Veranstaltung einfließen zu lassen. „Eine Absage oder Verschiebung ins Frühjahr hinein kam aber für uns niemals in Frage“, sagt Thomas Heydecker. Gerade wegen der zahlreichen Einsendungen und der hohen Qualität der Beiträge, welche die Jury überaus positiv überrascht habe, sei man überein gekommen, eben keine – wie ursprünglich geplant – große Feier zu veranstalten, aber eine „schicke Party“ im ehrwürdigen großen Festsaal des Residenzschlosses zu veranstalten.

Das neue Sicherheitskonzept umfasst, Stand jetzt, dass alle Teilnehmer mit Begleitpersonen persönlich eingeladen werden. Es werde leider keine Karten im freien Verkauf geben können. Da an diesem großen Finalabend die besten drei Künstler ihren Song „live“ präsentieren werden, wurde die Bühne und die Bestuhlung nach den aktuellen Bestimmungen nochmals neu vermessen und aufgeteilt.

Rap-Contest: In der Jury sind Cleopatra zu Oettingen-Spielberg, Thomas Heydecker und Markus Eisenbarth

Die Jury des Abends besteht aus Cleopatra zu Oettingen-Spielberg, Thomas Heydecker, erster Bürgermeister der Stadt Oettingen und Markus Eisenbarth, dem zweiten Bürgermeister. Wie berichtet, durften die Songs maximal drei Personen performen, erlaubt waren selbstverständlich nur eigene Kompositionen und Beats.

In den Songs mussten folgende Wörter vorkommen: Oettingen, Schloss, Oettinger Bier, Störche, Ries und Meteorit. „Es gab sehr sehr gute Einsendungen, die Endauswahl ist uns wirklich schwer gefallen. Aber alle Teilnehmer können stolz sein auf das, was sie geleistet haben“, sagt der Bürgermeister.

Finale des Rap-Contests in Oettingen ist am 16. Oktober

Thomas Heydecker legt deshalb großen Wert darauf, dass diese Leistungen entsprechend gewürdigt werden, dass alle, die sich engagiert haben, an diesem Abend belohnt werden: mit diesem Empfang im Schloss und einem kleinen Buffet nach Konzert und Siegerehrung: der erste Platz erhält darüber hinaus einen Preis im Gesamtwert von 300 Euro, der Zweite 200 Euro und der dritte Sieger 100 Euro, jeweils die Hälfte als Geldbetrag und die andere in Form eines Heimatgutscheines.

Die drei Finalisten stehen schon fest: Moritz Eigner und Luisa Aichinger werden ihren Song am 16. Oktober live präsentieren, genauso wie Alex Fuchs, der sich mit einem selbstgeschnittenen Video erfolgreich beworben hat. Außerdem dabei ist eine Mini-Combo aus „Altmeistern“ der Oettinger Musikszene, Jürgen Sellnow und Timm Schauen, die mit Schlagzeug, Gitarre und schräger Verkleidung um den Contest-Sieg kämpfen wollen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen