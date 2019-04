09:54 Uhr

Drei Mal schlagen Partner zu

Die Beamten der PI Nördlingen müssen in einer Nacht mehrfach eingreifen. Eine Frau beißt ihren Mann.

Gleich drei Fälle häuslicher Gewalt musste die Nördlinger Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufnehmen. Zuerst gerieten ein 35-Jähriger und seine 39 Jahre alte Lebensgefährtin in einem Nördlinger Stadtteil in Streit. Der Mann traktierte die Frau mit Fußtritten. Zudem zog er sie an den Haaren und sperrte sie in ein Zimmer ein, berichtet die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten beendeten die Auseinandersetzung und die Frau verließ anschließend die gemeinsame Wohnung. Sie musste nicht ärztlich behandelt werden. Der 35-Jährige war erheblich angetrunken.

Nur wenig später eskalierte in einer Wohnung in einer Rieser Gemeinde ein Streit zwischen zwei Lebenspartnern. Der 41-jährige Mann und seine 36-jährige Partnerin schlugen sich wohl gegenseitig, so die Polizei. Beide waren stark angetrunken, daher konnten die Beamten den genauen Hergang noch nicht ermitteln. Grund für die Auseinandersetzung war angeblich in der Wohnung verschütteter Wodka. Die Frau musste vom Rettungsdienst wegen einer Knieverletzung ins Krankenhaus Donauwörth gebracht werden.

Schließlich erschien weit nach Mitternacht eine verletzte, 40 Jahre alte Frau aus Nördlingen bei der Polizeiinspektion Nördlingen und gab an, zum wiederholten Mal von ihrem 58-jährigen Ehemann geschlagen worden zu sein. Sie hatte laut Polizeibericht Hämatome am Kopf. Nach der Anzeigenaufnahme wurde sie vom Rettungsdienst ins Nördlinger Krankenhaus gebracht. Danach suchte eine Polizeistreife den Ehemann in seiner Wohnung auf. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann schwerer verletzt war als seine Frau. Er wies Bisswunden am ganzen Körper auf, sogar durch die Hose hindurch hatte ihn seine Frau gebissen.

Eine ärztliche Behandlung deswegen lehnte er jedoch ab, er wollte sich selbst versorgen. In diesem Fall spielte ausnahmsweise Alkohol keine Rolle. In den vergangenen Wochen hatte es bei dem Ehepaar bereits mehrere ähnliche Vorfälle gegeben. Nachdem die Frau bei dem heftigen Streit offensichtlich die treibende Kraft gewesen zu sein scheint, wurde gegen sie von der Polizei ein Kontaktverbot ausgesprochen. (pm)

