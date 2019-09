vor 52 Min.

Drei Verletzte nach Unfall in Wechingen

Bei einem Unfall in Wechingen wurden drei Menschen verletzt.

An einer Kreuzung in der Ortsmitte von Wechingen hat sich ein Unfall ereignet.

An der Kreuzung der Staatstraße 2221 in der Ortsmitte von Wechingen hat sich am späten Dienstagnachmittag ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, waren drei Autos daran beteiligt. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. (RN)

