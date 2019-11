09:31 Uhr

Drei Vorfälle mit Fahrerfluchten

Drei Unfallfluchten an einem Tag muss die Polizei in Nördlingen versuchen aufzuklären.

Polizei sucht in allen Fällen Zeugen

Am Freitag, um 15:50 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2221 zwischen Fessenheim und Heroldingen, Höhe Alerheim, zu einer Streifkollision im Begegnungsverkehr. Hierbei wurden bei einem BMW der linke Außenspiegel und die Fahrertüre beschädigt. Beim Unfallgegner handelt es sich um einen weißen Pkw, dieses Fahrzeug setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Freitag im Zeitraum von 10:55 Uhr bis 14:00 Uhr auf dem Schotterparkplatz an der Schule in Fremdingen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte die Beifahrertüre eines geparkten Volvo und verursachte einen Schaden von etwa 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Ebenfalls am Freitag, kurz nach 13:30 Uhr, war ein VW Fox in Nördlingen von der B25 abgebogen, um weiter über den Kreisverkehr auf der B466 in Richtung Oettingen zu fahren. Am Kreisverkehr hielt der VW Fox verkehrsbedingt an und ein nachfolgender Lkw fuhr auf. Als der Pkw nach dem Anstoß zur Seite fuhr, entfernte sich der Lkw auf der B466 in Richtung Oettingen. Am VW entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Trotz einer Fahndung konnte der Lkw bislang nicht ermittelt werden. Beim flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen Lkw mit weißem Siloaufbau und roter Firmenaufschrift.

Die Polizei bittet bei allen Unfallfluchten um Hinweise unter der Tel. 09081/2956-0. (pm)

Themen folgen