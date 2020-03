10:43 Uhr

Drei junge Frauen beschimpfen zwei 20-Jährige in der Reimlinger Straße

Die Polizei sucht nach drei jungen Mädchen, die betrunken zwei andere Frauen in der Reimlinger Straße beleidigt haben sollen.

Die Polizei sucht nach drei Mädchen, die in Nördlingen zwei andere Frauen wüst beschimpft haben sollen. Die Wortführerin soll eine rot-schwarze Jacke mit weißen Streifen getragen haben.

Zwei 20 Jahre alte Frauen aus dem Landkreis Donau-Ries sind am Freitagabend gegen 22.40 Uhr in der Reimlinger Straße in Nördlingen von drei bislang unbekannten jungen Frauen verbal massiv attackiert worden. Die Tatverdächtigen beleidigten die Geschädigten laut Polizei massiv mit Kraftausdrücken.

Die beiden Frauen riefen dann einen Bekannten an, auch dieser wurde am Telefon beleidigt. Die tatverdächtigen Mädchen, von denen eine genaue Beschreibung fehlt, waren offenbar alkoholisiert. Alle drei hatten die Kapuzen ihrer Jacken über den Kopf gezogen.

Die Wortführerin der Mädchen trug eine rot-schwarze Jacke mit weißen Streifen. Nach Verständigung von Freunden ließen die Mädchen schließlich von ihren Opfern ab. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen zu melden. (pm)

Themen folgen