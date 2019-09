10:49 Uhr

Drogenfund bei Personenkontrolle

Ladendieb mit vier Euro Diebesgut erwischt

Am 13.09.2019, um 19.20 Uhr wurde in Nördlingen ein 18-jähriger Mann einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei konnte bei ihm in einer Zigarettenschachtel ca. 0,5 g Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. (pm)

Ladendiebstahl in Nördlingen

Am 13.09.2019, um 17.20 Uhr wurde in Nördlingen, Raiffeisenstraße in einem Supermarkt ein 47-jähriger Mann bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Bei seiner anschließenden Durchsuchung wurden zwei weitere entwendete Waren in seinen Taschen aufgefunden. Der gesamte Diebstahlschaden beläuft sich allerdings nur auf vier Euro. (pm)

