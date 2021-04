Drogenfund bei Radfahrer in Nördlingen

Die Polizei Nördlingen kontrolliert einen alkoholisierten Radfahrer. Dieser führt auch Marihuana mit sich.

Eine Nördlinger Polizeistreife hat am Samstagabend gegen 20.20 Uhr in der Bürgermeister Reiger Straße einen betrunkenen Radfahrer aufgegriffen. Dieser fuhr auf dem Gehweg. Er benötigte den Polizeiangaben zufolge auf Grund alkoholbedingter Ausfallerscheinungen die ganze Fahrbahn. Der Mann soll stark nach Alkohol gerochen haben. Ein Test ergab einen Wert von weit über 1,1 Promille. Auch wurde laut Polizeibericht eine Drogenbeeinflussung festgestellt und eine geringe Menge Marihuana in seiner Tasche gefunden. Der 29-Jährige aus einem Ort im Nordries wurde angezeigt und eine Blutentnahme angeordnet. (pm)

