31.07.2019

Drohne versus Thermomix

Jakobi-Kirchweih Heinrich Del Core plaudert in Oettingen vor 400 Zuschauern herzerfrischend über die Tücken des Alltags. Sein Erfolgsrezept ist einfach, aber wirkungsvoll

Von Toni Kutscherauer

Oettingen „Das Dutzend ist voll“: Stolz durften Oettingens Bürgermeisterin Petra Wagner und „Kirchweih-Bürgermeister“ Manfred Thorwarth verkünden, dass der kabarettistische Nachschlag zur Jakobi-Kirchweih heuer bereits zum zwölften Mal stattfinde. Besonders freue man sich über den stetig gewachsenen Zuspruch, waren doch rund 400 Besucher ins Festzelt am Schießwasen gekommen.

Zu Gast war diesmal der schwäbische Komiker Heinrich del Core, der sein aktuelles Programm „Ganz arg wichtig“ vorstellte und zeigte, wie einfach gute Comedy funktionieren kann. Unprätentiös und ohne viel Aufhebens stellt er sich auch die Bühne und beginnt lustige Geschichten aus seinem Alltag als Ehemann und Familienvater zu erzählen – und hat nach kurzer Zeit die Herzen des Publikums erobert.

Sein unverstellter Dialekt verrät den Künstler sofort als Vollblut-Schwaben („Vater Italiener, Mutter Rottweiler“), was durch einen Exkurs in die Feinheiten der schwäbischen Grammatik und Semantik belegt wird: „Fahr mal langsam a bissel schneller!“ Im angenehmen Plauderton und angelehnt an den Programmtitel erfahren die Zuschauer nun, was Heinrich Del Core denn so alles „ganz arg wichtig“ ist. Etwa, wie es einem langjährigen Ehepaar gelingen kann, im Urlaub „die Schmetterlinge im Bauch zu reanimieren“ – und wie man ein romantisches Abendessen trotzdem in den Sand setzen kann. Botschaft: „Schon morgens kuscheln, dann kann man abends essen, was man will!“

Doch wer setzt sich durch, wenn der Mann von einer Drohne träumt, die Frau sich jedoch sehnlichst einen Thermomix wünscht? Dieser Wettstreit ist schnell entschieden, wenn der Thermomix-Abend in den eigenen vier Wänden stattfindet („sechs erwachsene Frauen stehen andächtig vor einer Maya-Opferschale“). Herzhaft greift Del Core hinein ins pralle Familien- und Eheleben: Was der Frau die Menopause ist, mit „Hitzewallungen, dass im Schlafzimmer der Rauchmelder anschlägt“, ist dem Mann die Midlife-Crisis mit „Jakobsweg, Harley und Carbon-Fahrrad“. Und ganz nebenbei erfährt das Publikum, wie erstaunlich viele Parallelen es zwischen Radfahren und Sex gibt.

Es ist ein ebenso einfaches wie wirkungsvolles Rezept, mit dem Heinrich Del Core die Zuschauer zu begeistern versteht. Sein freundliches, natürliches und leicht spitzbübisches Auftreten lässt ihn wie den guten Kumpel oder den netten Nachbarn von nebenan erscheinen. Zudem sind seine Themen und Erlebnisse fast jedem aus der eigenen Erfahrungswelt heraus bestens vertraut. Das ganze gepaart mit der Fähigkeit, Anekdoten und Geschichten pointiert und humorvoll zu erzählen, ergibt in der Summe eine Mischung, die einen herzerfrischend kurzweiligen und unterhaltsamen Comedy-Abend garantiert.

Gegen Ende der Show drückt der sympathische Spaßvogel noch einmal richtig auf die Tube. Er erläutert, wie mit einem Vesperbrett ein Wanderhoden therapiert wird, warum sich die (originale) Abi-Zeitung der Tochter als üppiger Fundus für Satire erweist und welche Fallstricke in einem Hightech-Badezimmer mit Raindance-Dusche und fernbedientem WC lauern. Ausgelassener und anhaltender Schlussapplaus beim begeisterten Publikum, welches Heinrich del Core mit einer Zugabe aus seinem kommenden Programm „Glück g’habt!“ belohnt.

