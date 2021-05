Drohnen zum Schutz der Bodenbrüter

Nur wenige Jungtiere werden flügge

Um den rapiden Bestandsrückgang der Wiesenbrüter aufzuhalten, arbeiten Naturschutz und Jagdverbände zusammen, wie in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wird. Dafür sollen auch Drohnen eingesetzt werden. Denn die Situation der Bodenbrüter sei schwierig. Es habe sich gezeigt, dass trotz dieser gezielten Schutzmaßnahmen, in Zusammenarbeit mit Grundeigentümern und den Landwirten, beim Großen Brachvogel zu wenige Jungvögel flügge werden. Der Grund liege darin, dass die Verluste von Gelegen und heranwachsenden Jungvögeln durch natürliche Beutegreifer, wie insbesondere den Fuchs, zu hoch sind.

Trotz ergriffener Maßnahmen in den vergangenen Jahren würden zu wenige Jungvögel flügge. Deshalb wird laut Mitteilung in den Landkreisen Donau-Ries, Dillingen an der Donau und Günzburg seit dem Jahr 2020 in den Kerngebieten des Großen Brachvogels eine enge Zusammenarbeit mit den Revierpächtern, Hegeringleitern und den Kreisjagdverbänden von der bayerischen Naturschutzverwaltung angestrebt. In Zusammenarbeit mit der Jägerschaft soll die Verlustrate durch Fressfeinde wie den Fuchs so weit wie möglich gesenkt werden, sodass die Reproduktionsrate des Großen Brachvogels wieder Werte erreicht, die sein Überleben langfristig sichern können.

„Gemeinsames Ziel der Jagd und des Naturschutzes ist auch der sachgerechte Einsatz von Drohnen im Artenschutz. Hierzu haben sich alle Beteiligten im Jagdrevier Wechingen im Landkreis Donau-Ries getroffen, um vor Ort den Einsatz von Drohnen zu testen. Hierbei sollten Gelege des Großen Brachvogels und des Kiebitzes gefunden und eine mögliche Störwirkung auf die brütenden Vögel bewertet werden“, erläutert Ralf Stoll, Kreisjagdverband Nördlingen und vom Verein Wildtierrettung-Ries Mitte.

Bislang spielten Drohnen im Wiesenbrüterschutz in Bayern nur eine untergeordnete Rolle. Die Jäger haben bereits Erfahrung bei der Wildtierrettung und konnten in den vergangenen Jahren Brachvogelgelege entdecken und schützen.

„Besonders betroffen sind Gelege in konventionell bewirtschafteten Wiesen, die bereits Anfang Mai gemäht werden. Hier kann der Drohneneinsatz wertvolle Dienste im Wiesenbrüterschutz leisten. In Vertragsnaturschutzwiesen ergibt sich eine Betroffenheit bei der Anlage von Frühmahdstreifen, die weniger als zehn Prozent der Gesamtfläche ausmachen“, erläutert Margarete Siering. Die Suche nach Brachvogelgelegen mittels Drohne habe sich dabei als sehr effektiv herausgestellt. Bereits nach wenigen Minuten konnte das erste Gelege entdeckt werden. Beim Ortstermin kamen Drohnen mit Wärmebildkameras der Jäger und der staatlichen Vogelschutzwarte des Bayerischen Landesamts für Umwelt zum Einsatz. Die Ergebnisse stimmten alle Anwesenden positiv.

Stoll betont, dass die Jäger Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensräume in den für die Bodenbrüter und Wiesenvögel wichtigen Gebieten Schwabens unterstützen und die Raubwildjagd verstärken. (pm)