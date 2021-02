vor 18 Min.

Drosselwerk bei Oettingen besteht Bewährungsprobe

Der Augraben führt zuletzt viel Wasser. Der ökologische Ausbau des Baches zeigt nun erste Wirkung

Von Verena Mörzl

Für Spaziergänger ist der westliche Ortsrand von Oettingen längst zum beliebten Naherholungsgebiet geworden. Für die Renaturierung des Augrabens wurde der geradlinige Bachlauf verändert. Inzwischen mäandriert er dort, zusätzliche Flussarme und Mulden wurden angelegt, um auch einen kleinen Beitrag zum Hochwasserschutz zu leisten. Das Drosselwerk bestand vor Kurzem seine erste Bewährungsprobe.

Ein Besuch vor Ort Anfang dieser Woche zeigte, wohin sich das Wasser seinen Weg bahnte. Zwei Flussläufe führten noch immer Wasser. In den Mulden bildeten sich kleine Seen. Neben einem jungen Baum, der noch mit Maschendrahtzaun geschützt wird, wurde eine Muschel angespült. Gitter an den Durchlässen oder Holzstümpfe verhinderten, dass Gräser oder größere Äste weitergespült wurden.

Anwohner aus dem Steinerbachviertel berichteten, dass das Wasser nach den vielen Niederschlägen der vergangenen Tage zwar angestiegen sei, allerdings nicht so schnell wie gewöhnlich. Das bestätigte auch Bürgermeister Thomas Heydecker. Ihm zufolge liegt der kritische Durchgang des Augrabens am Übergang von der Goethestraße in die August-Lutz-Straße. An dieser Stelle habe er keine Probleme gesehen.

Der neue Stadtbaumeister Stefan Mayer zog ebenfalls eine erste positive Bilanz, auch wenn das Regenereignis sehr langsam gekommen sei. Das Drosselwerk habe seinen Dienst getan, sagte Mayer, und sei lange nicht an seiner Grenze gewesen.

Deutlich mehr Auswirkungen zeigten die Überflutungen entlang der Wörnitz. Die gute Nachricht aber: Im Freibad wurden zwar Wiesen überspült, die neuen Gebäude blieben laut Mayer aber verschont.

