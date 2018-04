05:00 Uhr

Duell mit dem schärfsten Verfolger

Der TSV Nördlingen erwartet heute Abend den FC Illertissen II zum Nachholspiel im Gerd-Müller-Stadion. Der Bayernliga-Aufstieg rückt im Erfolgsfall immer näher.

Von Klaus Jais

Das heutige Nachholspiel der Landesliga Südwest zwischen dem TSV Nördlingen und dem FV Illertissen II (18 Uhr, Gerd-Müller-Stadion) steht unter dem Prädikat „Spitzenspiel“. Der Tabellenführer trifft auf den Vierten des Klassements. Aufgrund der geringeren Anzahl an Partien und des (noch) verzerrten Tabellenbildes ist der heutige Kontrahent sicherlich der schärfste Verfolger im Kampf um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bayernliga.

„Nur mit einer sehr engagierten sowie konzentrierten Leistung können wir die drei Zähler im Gerd-Müller-Stadion behalten“, erklärt Abteilungsleiter Andreas Langer, der zu Recht ins Schwärmen gerät, wenn er an das letzte Spiel gegen Olching zurückblickt: „Speziell die erste Halbzeit war sehr nahe an der Perfektion. Diese einstudierten Spielzüge und gezielten Abschlüsse sind ein großer Verdienst unseres Cheftrainers Andreas Schröter. Seine akribische Trainingsplanung, gepaart mit dem Ehrgeiz der Akteure, lassen diese Ergebnisse erst zustande kommen.“

Inwieweit die zuletzt angeschlagenen Nico Oefele und Felix Käser heute zum Einsatz kommen, entscheidet sich kurzfristig. „Wir sind momentan in der komfortablen Lage, bei Muskelverletzungen die komplette Heilung abzuwarten und nichts zu überstürzen“, erklärt Trainer Schröter und weist darauf hin, dass Jakob Mayer mehr als nur Ersatz für Felix Käser war. „Nur durch diese Geschlossenheit als Team sind wir momentan in der Lage, die genannten Erfolge einzufahren“, meint Abteilungsleiter Langer, der darauf verweist, dass der Gegner über eine sehr spielstarke und zielstrebige junge Truppe verfügt.

Die drei torgefährlichsten Spieler beim FVI sind Ruben Beneke (14 Tore), Raphael Allgaier (9) und Yannick Glessing (8). Beneke und Glessing erhielten zuletzt Spielzeiten in der Regionalligamannschaft, die gestern Abend in Schalding-Heining antreten musste. „Ich rechne mit der stärksten Formation beim Gegner. Uns allen ist klar, dass das heutige Spiel ein Meilenstein für den weiteren Saisonverlauf sein kann. Wir wollen alles daran setzen, unseren Lauf von vier Siegen in Folge mit durchaus imponierenden Leistungen aufrecht zu erhalten“, erklärt TSV-Trainer Schröter, der die Belastung von acht Spielen im Monat April als für den Amateurbereich „sicherlich nicht alltäglich“ bezeichnet.

Abteilungsleiter setzt auf die Zuschauer-Unterstützung

Beruflich bedingt fehlen wird Patrick Michel, der nach seinem Australienaufenthalt bisher mit starken Leistungen aufwartete. „Wir werden alles dafür tun, um unseren gemeinsamen Traum vom Aufstieg in die Bayernliga erfüllen zu können! Dafür werden wir aber weiterhin hart und konzentriert arbeiten müssen und benötigen auch zukünftig die Unterstützung von den Rängen. Diese Unterstützung wird unsere Truppe weiterhin vorantreiben“, erklärt Abteilungsleiter Langer abschließend.

