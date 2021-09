Junge Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab

Eine Fahranfängerin kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Sie blieb unverletzt.

Eine junge Autofahrerin ist am Freitagnachmittag um 16.30 Uhr bei Dürrenzimmern von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizeibericht fuhr sie von Dürrenzimmern nach Heuberg und geriet in einer leichten Rechtskurve zunächst aufs Bankett und kollidierte dann mit einem rechts neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Die Fahrerin blieb unverletzt, es entstand den Angaben zufolge jedoch ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. (pm)

