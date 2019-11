vor 8 Min.

E-Bike-Fahrerin wird bei Zusammenstoß verletzt

Die 68-Jährige übersieht, dass eine Autofahrerin abbiegt und fährt auf den Pkw auf.

Eine 68 Jahre alte E-Bike-Fahrerin ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Nördlingen verletzt worden. Eine 30 Jahre alte Autofahrerin bog laut Polizeibericht von der Nürnberger Straße kommend nach rechts in die Straße An den Langen Wiesen ab. Das übersah die 68-Jährige und fuhr auf. Sie stürzte auf die Straße und zog sich eine Kopfplatzwunde und diverse Prellungen zu. Außerdem bestand der Verdacht auf einen Oberarmbruch, so die Polizei. Die Verletzte wurde ins Krankenhaus Nördlingen gebracht. An den Fahrzeugen entstand nur minimaler Schaden. (pm)

