11:27 Uhr

E-Bike-Fahrerin wird bei einem Unfall bei Alerheim mittelschwer verletzt

Auf einem Feldweg bei Alerheim wird eine Radfahrerin mittelschwer verletzt. Wie es dazu gekommen ist.

Bei einem Unfall mit ihrem E-Bike ist am Freitagvormittag eine 63-Jährige aus einem Harburger Ortsteil mittelschwer verletzt worden. Sie befuhr laut Polizeiangaben gegen 9 Uhr einen Feldweg zwischen Bühl und Huisheim. Auf einem diesen kreuzenden Feldweg fuhr eine 50-jährige Autofahrerin. Die Fahrerin des E-Bikes übersah das bevorrechtigte Fahrzeug. Den Angaben zufolge war die Sicht durch hohen Mais eingeschränkt. Es kam im Bereich einer Kreuzung beider Wege zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde mit mittelschweren Verletzungen in das Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 8.000 Euro. (pm)

