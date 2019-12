vor 19 Min.

E-Ladesäule für Benzenzimmern

Offiziell am Dorfplatz in Betrieb genommen

Die E-Ladesäule ist am Dorfplatz Benzenzimmern im Beisein von Bürgermeister Willi Feige und Vertretern des Gemeinde- und Ortschaftsrats gemeinsam mit dem Partner EnBW ODR offiziell in Betrieb genommen worden. Feige bedankte sich für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit und vor allem für eine E-Ladesäule vor Ort. Diese runde die Erneuerung des Dorfplatzes Benzenzimmern sowie die Sanierung der Ortsdurchfahrt optimal ab.

Kommunalleiter und designierter Vorstand Sebastian Maier betonte laut einer Pressemitteilung, dass es der ODR und ihm persönlich ein Anliegen sei, in die Region zu investieren und die Infrastruktur zu erweitern. Aus diesem Grund sei der Ausbau einer flächendeckenden E-Ladeinfrastruktur im ODR-Versorgungsgebiet ein wichtiger Baustein. „Nun können die E-Autos folgen“, so Maier.

Zwei Fahrzeuge können gleichzeitig aufgeladen werden

Die Ladesäule erlaubt das schnelle und komfortable Aufladen von gleichzeitig zwei E-Fahrzeugen mit bis zu maximal 22 Kilowatt Ladeleistung, so die Pressemitteilung weiter. Als Eigentümer und Betreiber der Ladesäule sorge die ODR für einen reibungslosen Ablauf und investiert als regionaler Energiedienstleister großflächig in den Ausbau des öffentlichen Ladeinfrastrukturnetzes. Mit dieser Investitionsoffensive wird die Voraussetzung für einen Mobilitätswandel bei den Bürgern in der Region geschaffen. Die neue Ladesäule kann grundsätzlich von jedem genutzt werden. Mithilfe der ODR-„MobilityMe“-Ladekarte oder -App kann der Nutzer nicht nur in Benzenzimmern, sondern europaweit an mehr als 30000 Ladepunkten laden. In der ODR-App MobilityMe sind alle Ladepunkte der ODR und deren Roaming-Partner in einer übersichtlichen Kartenansicht dargestellt. So kann man die Navigation zur gewünschten Ladesäule direkt von dort aus starten.

Die App steht zum kostenlosen Download im Apple App- und Google Play-Store zur Verfügung. Weitere Informationen sind unter www.mobilityme.de zu finden. (pm)