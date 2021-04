E-Ladesäule nun auch in Pflaumloch

EnBW nimmt Station in Betrieb

Die Attraktivität der Gemeinde Riesbürg nimmt weiter zu. Die Gemeinde bietet ihren Bürgern nun auch die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge an der neuen E-Ladesäule am Parkplatz an der Kreuzung Hauptstraße/Goldburghauser Straße in Pflaumloch aufzuladen.

Vergangene Woche wurde in Anwesenheit von Bürgermeister Willibald Freihart und Ortsvorsteher Julian Schwarz zusammen mit den Vertretern der EnBW ODR AG, Sebastian Maier und Stefanie Stengel-Mack, die Ladesäule offiziell in Betrieb genommen. Seitdem steht die Ladesäule vom Typ „KEBA P30“, die über zwei Ladepunkte verfügt, für jedermann bereit. Laut Stefanie Stengel-Mack betragen die Kosten für das Aufladen 39 Cent pro Kilowattstunde (kWh), für Vielfahrer gibt es außerdem einen Tarif mit 29 Cent pro kWh. Bezahlt werden könne mit den gängigen Ladekarten oder der unternehmenseigenen „MobilityMe“-Ladekarte.

Vorstandsmitglied Sebastian Maier betonte, dass es der ODR und ihm persönlich ein Anliegen sei, in die Region zu investieren und die Infrastruktur zu erweitern. Aus diesem Grund sei der Ausbau flächendeckender E-Ladeinfrastrukturen im ODR-Versorgungsgebiet ein wichtiger Baustein. „Nun können die E-Autos folgen“, so Maier.

In diesem Zusammenhang habe die ODR auch die unternehmenseigene „MobilityMe“-App entwickelt. In einer übersichtlichen Kartenansicht werden hier alle 200.000 europaweiten Ladepunkte und Roaming-Partner dargestellt. Eine integrierte Navigationsfunktion startet die Navigation zur nächsten Ladesäule bequem und einfach von jedem individuellen Standort aus. Die App bietet zudem die Möglichkeit, mit dem Smartphone an den über 200.000 Stationen in ganz Europa zu laden. Alternativ ist das Bezahlen auch über das Scannen eines QR-Codes an der Ladesäule, dem sogenannten „Direct-Payment“, möglich.

Die App steht zum kostenlosen Download zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es unter www.mobilityme.de oder unter www.odr.de. (pm)