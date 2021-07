Warum es bei einem England-Sieg wohl keinen Autokorso in Nördlingen gibt

Plus Mit den Italienern haben wir uns in der Vergangenheit zu oft gezofft und das Verhältnis zu den Engländern ist kompliziert. Der Sportredakteur fragt: Wohin mit den Emotionen?

Wem soll der deutsche Fußball-Fan im Finale der Europameisterschaft die Daumen drücken? Schwierige Frage, auch für englisch-italienische Fans in Nördlingen.