"Ebbas Warms": Warme Mahlzeiten von der Nachbarschaftshilfe

Fritz Fischer von den Helfenden Händen übergibt „Ebbas Warms“ an die 95-jährige Anna Bachinger in Wörnitzostheim, die sich immer sehr darauf freut.

Die „Helfenden Hände Mittleres Ries“ liefern Essen aus. Für viele der Senioren aus den Gemeinden Alerheim, Deiningen und Wechingen ist das wieder der Höhepunkt der Woche.

Immer donnerstags geht es zum gemeinsamen Mittagessen in den Hof – begleitet von Helfern der Nachbarschaftshilfe „Helfende Hände Mittleres Ries“: Für viele der Senioren aus den Gemeinden Alerheim, Deiningen und Wechingen der Höhepunkt der Woche – vor Corona. Mitte März 2020 war dann schlagartig alles zu Ende. Der Lockdown ließ es nicht mehr zu. Als im Sommer dann gelockert wurde, kam von vielen Senioren die Anfrage an Sieglinde Besel von den Helfenden Händen: „Können wir nicht wieder zusammen Essen gehen, mir fehlt die Gesellschaft?“

Als ab Oktober die Vorzeichen auf den zweiten Lockdown hindeuteten, fasste die Nachbarschaftshilfe mit ihren Bürgermeistern Wilhelm Rehklau, Christoph Schmid und Klaus Schmidt den Entschluss, dass jetzt neue Wege gefragt seien, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Statt die Senioren zum Essen zu bringen, kommt jetzt das Essen zu den Senioren. Die Idee war geboren: „Ebbas Warms“ um im Rieser Dialekt zu bleiben.

Bürgermeister gehen neue Wege: Essen kommt jetzt zu den Senioren

Auf Anfrage im Rieser Hof war Achim Schneller sofort bereit, das Projekt zu unterstützen. Nun stellte sich die Frage, wie die Mahlzeiten zur Auslieferung verpackt werden. Den Verantwortlichen war klar, es sollte nachhaltig sein, keine Einwegmaterialien. Schnell fiel die Entscheidung, Glasbehälter anzuschaffen. Die nächste Frage nach der Finanzierung stand im Raum. Christian Trollmann, der Seniorenbeauftragte im Landkreis Donau-Ries, stellte den Kontakt zur Bürgerstiftung Lebendiges Bayerisches Ries her. Dessen Geschäftsführer Michael Langenbucher sagte, in Abstimmung mit dem Vorstand der Stiftung, eine Finanzspritze in Höhe von 800 Euro zu. Dafür bedanken sich die Helfenden Hände herzlich.

Essen für Senioren: Im Ries werden die Mahlzeiten coronakonform übergeben

Damit konnten die ersten 50 Behälter-Sets angeschafft und am 27. November das erste Mal „Ebbas Warms“ ausgeliefert werden. Jeder Senior erhält das warme Essen in zwei Glasbehältern – in einem zum Beispiel das Fleisch mit Beilage und im anderen das Gemüse oder den Salat. Die gefüllten Boxen werden in Stofftaschen verpackt, die unentgeltlich von Hand maßangefertigt wurden von einer „Helfenden Hand“. So können die Mahlzeiten auf Wunsch coronakonform kontaktlos übergeben werden; gleichzeitig fungieren die Stofftaschen als Topfhandschuh und dienen zur Wärmespeicherung.

Die Gerichte haben einen einheitlichen Preis. Die Senioren bekommen einen Speiseplan für den gesamten Monat. Pro Ort ist jeweils ein Helfer ehrenamtlich im Einsatz, um das warme Gericht auszuliefern. Das Angebot wird so gut angenommen, dass 35 Behälter-Sets nachbestellt wurden. Es wird wahrscheinlich noch länger die einzige Möglichkeit der Senioren sein, wenigstens einmal pro Woche einen Helfer oder eine Helferin zu sehen. Wenn dann wieder gemeinsam Essen gehen möglich sein wird, kann das Projekt bei Interesse trotzdem weitergeführt werden. (pm)

