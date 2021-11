Ederheim

14:00 Uhr

Friede und Pop-Musik sei mit Konzertbesuchern in Ederheim

Plus Hans-Georg Stapff tritt in der St.-Oswald-Kirche in Ederheim als eine Mischung aus Udo Jürgens und Gospel-Prediger auf. Welche Botschaft er den Menschen vermitteln will.

Von Peter Urban

Wenn jemand mit „der große, singende, lachende Mann“ vorgestellt wird, so wie an diesem Abend Hans-Georg Stapff von Michaela Lang aus dem Kirchenvorstand, dann hat er bei seinem Konzert in der Ederheimer St.-Oswald-Kirche ein Heimspiel. Mit rund 60 Zuhörern war die kleine Kirche gut gefüllt und der Liedermacher und Kirchen-Pop-Sänger kam pfeifend von hinten und schritt an seinen Zuhörern vorbei bis zum elektronischen Klavier vor dem Altar, das er im Stehen spielte.

