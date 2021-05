Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein junger Motorradfahrer wird am Freitagabend bei einem Unfall bei Ederheim schwer verletzt. Wie es dazu gekommen ist.

Ein 20-jähriger Kradfahrer ist am Freitag gegen 17.30 Uhr bei Ederheim verunglückt. Laut Polizeibericht fuhr er auf der Kreisstraße DON1 von Aufhausen kommend in Richtung Ederheim. Kurz vor Christgarten kam er den Angaben zufolge aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er mit seinem Krad gegen die Leitplanke und wurde in den angrenzenden Straßengraben geschleudert.

Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Ederheim war zur technischen Hilfeleistung sowie zur Verkehrsleitung mit etwa 20 Mann vor Ort. (pm)

