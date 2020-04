12:23 Uhr

Ederheimer müssen mehr zahlen

Der Ederheimer Gemeinderat hat am Montagabend einen Rekordhaushalt verabschiedet. Vor allem in das Kanalnetz wird investiert. Das hat allerdings auch direkte Folgen fr die Bürger, die unter anderem einen Verbesserungsbeitrag zahlen müssen.

Plus Weil die Gemeinde eine hohe Summe in die Entwässerung investiert, müssen die Bürger tiefer in die Tasche greifen. Unter anderem wird ein einmaliger Verbesserungsbeitrag fällig.

Von Ronald Hummel

Der Gemeinderat Ederheim hat am Montagabend einen Rekordhaushalt verabschiedet. Hatten sich die Investitionen in den vergangenen Jahren im Rahmen von 1,5 bis 1,8 Millionen Euro bewegt, so umfasst der Vermögenshaushalt heuer mit allen Investitionen 3,45 Millionen Euro. Grund für diesen Ausschlag nach oben ist unter anderem die Kanalisation.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Es geht unter anderem um die Ortskanalisation Hürnheim Die Ederheimer wollen – wie viele andere Kommunen auch – von den zeitlich begrenzten und sehr günstigen Zuschüssen durch die bayerischen Richtlinien zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben profitieren. Für die Ortskanalisation Hürnheim sind 1,5 Millionen Euro eingestellt, für den Kanalbau im Baugebiet „Westliches Ederheim“ 650000 Euro. Moritz Gerstner, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ries, stellte in der letzten Sitzung des alten Gemeinderates unter Vorsitz von Bürgermeisterin Caroline Zehnpfennig in der Mehrzweckhalle den Haushalt vor. Der Verwaltungshaushalt umfasst 2,19 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt 3,45 Millionen – der Gemeinderat verabschiedete den Etat einstimmig. Neben den Kanalprojekten sticht bei den Investitionen der Straßenbau im Baugebiet Westliches Ederheim mit 650000 Euro hervor, der allgemeine Grunderwerb mit 180000 Euro, die Sanierungsplanung der Ortsstraßen Hürnheim für 100000 Euro plus eine Zuweisung von 35000 Euro an den Landkreis für die Ortsdurchfahrt Hürnheim. Für sechs Bauplätze gibt es Interessenten Für das Feuerwehr-Gerätehaus sind 65000 Euro eingestellt, für Straßenbeleuchtung 41000 Euro, für den Bauhof 40000 Euro. Gerstner empfahl, die vorgesehene Kreditaufnahme von 1,47 Millionen Euro bald umzusetzen, um liquide zu bleiben, da mit Zuschüssen zum Teil erst spät im Jahr zu rechnen sei und sich der Verkauf der neuen Baugrundstücke über mehrere Jahre hinziehen könne. So gäbe es derzeit für sechs von 18 neuen Bauplätzen Interessenten. Die Investition in Bauplätze bezeichnete der Kämmerer als „rentierliche Schulden“, die langfristig gesehen Gewinn einbrächten -– er empfahl der Gemeinde, nach Möglichkeit bestimmte Investitionen nach künftigen Verkaufseinnahmen auszurichten. Da sich die Realisierung der Investitionen ebenfalls auf mehrere Jahre verteile, komme man voraussichtlich auch im nächsten Jahr, wo unter anderen rund 50000 Euro für den Kindergarten und gut zwei Millionen Euro für die Ortsstraßen Hürnheim in den Haushalt eingestellt werden sollen, um einen weiteren Kredit von geschätzten 800000 Euro nicht herum: „Der Gürtel wird im nächsten Jahr eng zu schnallen sein.“ Gerstner unterstrich allerdings auch, dass die Zuführungsrate aus 2019 mit gut 250000 Euro unerwartet hoch war - ursprünglich waren 98000 Euro vorgesehen. Für die Rekord-Investitionen in 2020 soll mit 450000 Euro fast die gesamte Rücklage entnommen werden. Hermann Meyer, Sachgebietsleiter der Beitrags- und Liegenschaftsabteilung der VG Ries, rechnete vor, dass die Gemeinde von 2014 bis 2019 mit knapp fast 2,5 Millionen Euro fast so viel in die Entwässerung investiert hatte wie in den 50 Jahren zuvor. Das wiederum erfordere nun Beitragserhöhungen. So erhöhen sich die Herstellungsbeiträge von 1,27 auf 1,72 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche und von 13,57 auf 15,54 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche. Des Weiteren wird ein einmaliger Verbesserungsbeitrag erhoben; er beläuft sich auf 29 Cent pro Quadratmeter Grundstücksfläche und 2,04 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche. Der Gemeinderat befürwortete einstimmig diese Beitragserhöhungen sowie den Erlass des Verbesserungsbeitrages.

Themen folgen