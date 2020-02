19:10 Uhr

Ehemalige Skirennläuferin Hilde Gerg kommt nach Nördlingen

Die ehemalige Skirennläuferin spricht bei den Gesundheitstagen auf der Kaiserwiese in Nördlingen.

Die ehemalige Skirennläuferin Hilde Gerg ist zu Gast bei den Gesundheitstagen Donauries in Nördlingen. Bei der Abendveranstaltung am Freitag, 27. März, spricht sie über die Themen Motivation, Fitness und Ernährung. Mit ihrer sogenannten „Mission Motivation“ möchte sie aufzeigen, was im Spitzensport unverzichtbar ist, aber auch für viele Alltagshelden von Nutzen.

Darüber spricht Hilde Gerg bei den Gesundheitstagen in Nördlingen

Wie motiviert man sich für Fitness und Bewegung im Alltag? Wie stark beeinflusst die richtige Ernährung die körperliche Fitness? Wieviel Sport ist gesund? Wie überwindet man Niederlagen? Darüber wird die ehemalige deutsche Skirennläuferin informieren, aber auch Einblicke in ihr Leben nach dem Sport als Dreifach-Mutter geben. Mit dem Klartext-Talk starten die Gesundheitstage Donauries. Messebeginn ist am Freitag, 27. März, um 14 Uhr, so eine Pressemitteilung. Der „Klartext-Talk mit Hilde Gerg“ beginnt um 18 Uhr in der HappyHall (Halle 2). Eintrittskarten dafür sind ab sofort für 30 Euro im Medien-Service-Center der Rieser Nachrichten, Deininger Straße 8 in Nördlingen oder bei der Bier Box am Marktplatz in Nördlingen zu erwerben. Das Platzkontingent ist begrenzt.

Das sind die Öffnungszeiten der Gesundheitstage in Nördlingen

Die Gesundheitstage dauern bis Sonntag, 29. März. Geöffnet ist die Ausstellung auf der Kaiserwiese wie folgt: Freitag, 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr. Die Tageskarte kostet für Erwachsene drei Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Für die Wochenendkarte zahlen Erwachsene sechs Euro, ermäßigt ist sie für drei Euro zu haben. Die Gesundheitstage Donauries finden dieses Jahr bereits zum zweiten Mal in Nördlingen statt. Jung und Alt können sich bei dieser Messe über gesundheitsrelevante Themen informieren. Rund 45 regionale Dienstleister, Hersteller, Verbände und Vereine präsentieren sich auf über 1000 Quadratmetern in den Hallen und auf der Kaiserwiese. Initiator ist Sebastian Haag von der Firma ASH Veranstaltungen und Handel GmbH.

Hilde Gerg gewann in ihrer Karriere viele Medaillen: Gold im Slalom und Bronze in der Kombination bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano, WM-Bronze im Super-G und in der Kombination 1997, WM-Bronze im Super-G 2001 und WM-Gold im Mannschaftswettbewerb 2005. Die 44-jährige dreifache Mutter ist seit 2014 mit Marcus Hirschbiel in zweiter Ehe verheiratet. Beruflich ist sie als Athletiktrainerin tätig, betreibt eine Stiftung, die Kinder und Jugendliche unterstützt und engagiert sich ehrenamtlich für den Sport. (pm)

