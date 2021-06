Ehingen

11:30 Uhr

Ehingen verabschiedet Rekordhaushalt

Plus In der Gemeinde sind die Schulden so niedrig wie lange nicht mehr. Zwei Projekte werden Ehingen die nächsten Jahre besonders fordern.

Von Peter Urban

Der Gemeinderat in Ehingen am Ries hat kürzlich einen Rekordhaushalt verabschiedet. Demnach schließt der Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 1.359.700 Euro und ist damit nahezu zweieinhalbmal so hoch wie noch vor fünfzehn Jahren. Beim Vermögenshaushalt geht die Schere noch weiter auseinander: 951.800 Euro gegenüber 242.500 Euro in 2005. Vorgestellt wurde das Zahlenwerk von Matthias Xalter, Mitarbeiter der VG Oettingen.

