Ehrenamt: 22.000 Stunden für das Reimlinger Schloss

Ein Förderverein kümmert sich in Reimlingen um das Schlossareal. Welche Arbeiten die Ehrenamtlichen im Lauf der Jahre gemacht haben und welche Probleme der Vorstand sieht.

Von Anja Ringel

Einst hat das Gebäude dem Deutschen Orden gehört, war im 17. Jahrhundert ein Hauptquartier des kaiserlichen Heers bei der Schlacht am Albuch. Inzwischen ist im Reimlinger Schloss die Gemeindeverwaltung, der erste Stock ist eine Kulturetage. „Wenn ich gewusst hätte, was alles auf uns zukommt, dann hätte ich gesagt, das schaffen wir nie“, sagt Ulla Hennerfeind und lacht. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Schloss Reimlingen. Genau wie der Vorsitzende Dr. Diethard Pfeiffer kümmert sie sich seit der Gründung des Vereins 1997 ehrenamtlich um das Schlossareal.

Pfeiffer erzählt, dass der Verein 1997 aus einer Arbeitsgemeinschaft heraus entstanden sei, die sich für den Kauf des Schloss durch die Gemeinde eingesetzt habe. Das sei auch ihre Motivation gewesen, sich für das Gebäude einzusetzen, erzählen die beiden. Als sich der Gemeinderat dann 1997 für den Erwerb entschieden hat, wollten sowohl Pfeiffer als auch Hennerfeind Verantwortung übernehmen und dazu beitragen, dass das Schloss „ein Gesicht bekommt“.

Gebaut wurde das Hauptgebäude zwischen 1593 und 1595. Seit Anfang des 16. Jahrhunderts gibt es bereits ein Ökonomiegebäude. Im Laufe der Jahre kamen dann noch Kavaliershäuschen und eine Alte Wache dazu. Heutzutage erinnern nur noch ein großer, rechteckiger Tisch aus dem 19. und Figuren aus dem 16. Jahrhundert an die Vergangenheit des Schlosses.

Schloss in Reimlingen: In der Kulturetage finden Konzerte statt

140 Ehrenamtliche haben in der Anfangszeit mitgeholfen, das rund 10.000 Quadratmeter große Schlossareal wieder instand zu setzen. Es sei mutig gewesen, das Gebäude zu kaufen, da es in einem schlechten Zustand war, meint Pfeiffer im Rückblick. Zu tun gab es viel: Hennerfeind erinnert sich, wie sie die Stuckdecke im zweiten Stock zusammen mit zwei anderen Helfern in Kleinstarbeit neu gestrichen habe. Die drei Reimlinger saßen und lagen auf den Baugerüsten, um die Decke wieder in den Originalfarben erstrahlen lassen zu können. Zwei bis drei Monate habe diese Arbeit gedauert, sagt Hennerfeind. Zudem musste die komplette Elektroinstallation erneuert werden. Und auch im ersten Stock hat sich einiges getan: Die Mitglieder des Fördervereins haben unter anderem Möbel und Teppiche gekauft und an den Türen wieder goldene Farbe angebracht.

Einer der Räume in der Kulturetage im Reimlinger Schloss.

Im Erdgeschoss ist inzwischen die Verwaltung der Gemeinde untergebracht. Im zweiten Stock sind Räume an ein Fotostudio vermietet. Der erste Stock ist die sogenannte Kulturetage, um die sich der Förderverein kümmert. Dort finden Konzerte, Ausstellungen und private Feiern statt. Rund 45 Veranstaltungen gibt es jährlich.

Einmal im Jahr gibt es im Reimlinger Schloss einen Ritterschmaus

Einmal im Jahr ist zudem ein Weihnachtsmarkt und der traditionelle Ritterschmaus. Ein Reimlinger habe vor mehr als 20 Jahren gesagt, er könne nicht bei der Arbeit im Schloss mithelfen, aber er spende dem Verein ein Schwein, erinnert sich Pfeiffer. Zunächst sei das Essen für die Helfer gedacht gewesen, da diese aber nicht ein ganzes Schwein essen können, habe man weitere Gäste eingeladen. Inzwischen wird das Schwein schon lange nicht mehr gespendet, doch den Ritterschmaus gibt es weiter. Neben den Einnahmen durch solche Veranstaltungen finanziert sich der Verein auch durch Spenden. Die Gemeinde erhält als Eigentümer Nutzungsentgelte.

Rund 1000 Stunden Arbeit pro Jahr investieren die Ehrenamtlichen insgesamt in das Schloss, sagen die beiden Vorsitzenden. Das sind circa 22.000 Stunden seit der Gründung des Vereins. Von anfangs 140 Ehrenamtlichen engagieren sich jedoch inzwischen nur noch rund zehn Helfer regelmäßig. Für bestimmte Projekte wie Feste finde man genügend Ehrenamtliche. Es gebe jedoch zu wenig, die sich öfter die Zeit nehmen, um zu helfen, sagen die beiden. Dazu zählen zum Beispiel die Parkpflege oder das Geschirr für die privaten Feiern bereitzustellen. Vor allem jüngere Ehrenamtliche fehlen – nicht nur im Förderverein, meint Pfeiffer. Das momentane Ziel sei es nun, den Ist-Zustand zu erhalten und kleine Reparaturen durchzuführen, sagt er.

