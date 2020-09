vor 48 Min.

Ehrung für den Reimlinger „Trommlervater“ Heinrich Weigl

Die Musikkapelle Reimlingen verleiht Heinrich Weigl die Ehrenmitgliedschaft. Der musste sich Instrumente nach dem Zweiten Weltkrieg auf kuriose Weise beschaffen.

Kürzlich hat die Musikkapelle Reimlingen Heinrich Weigl die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Angepasst an die derzeitige Situation fand die Veranstaltung im heimischen Garten im Kreise seiner Familie und Freunde einen feierlichen Rahmen, zu der die Hauptkapelle samt Trommlern aufspielte, so eine Mitteilung.

Vorstandsmitglied Michael Kohnle erinnerte an den einstimmigen Beschluss der Mitgliederversammlung im Januar, in dem Weigl zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt wurde, ehe er das Wort an den Laudator des Abends, Leonhard Dunstheimer, selbst langjähriger Weggefährte Weigls, weitergab. In seiner Festrede würdigte dieser das Wirken des Jubilars und führte authentisch Marksteine seiner Dienste um den Verein vor Augen.

Der Musikkapelle Reimlingen trat Weigl 1946 bei

Heinrich Weigl trat 1946, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, im Alter von 14 Jahren in die Musikkapelle Reimlingen ein und erlernte bei Musiklehrer Martin Fischer nicht nur Trompete, vielmehr auch Tugenden, die ihn nachhaltig prägten: Disziplin, Ausdauer und Zuverlässigkeit. Sein musikalischer Weg begann in einer Zeit, in der es nicht unüblich war, dass Musikinstrumente auf abenteuerliche Weise beschafft werden mussten, nämlich im Tausch gegen Lebensmittel.

Im Jahr 1955 übernahm Weigl bereits Verantwortung im Verein mit dem Amt des Vorsitzenden, später das des Zweiten Vorsitzenden. Von 1961 bis 1963 fungierte er als Dirigent, damals Einzähler genannt, und leitete aktiv die Geschicke des Vereins, wie zum Beispiel mit der Anschaffung der ersten Uniform für die Musikanten.

Ab 1977 gab es erste Soloauftritte der Trommler

Seine Herzensangelegenheit hob Weigl erst im Jahr 1973 mit Gründung eines für damalige Zeiten einzigartigen Trommlerkorps aus der Taufe. Nach stetigem Anwachsen der Trommlergruppe, zuerst als Begleitung der Kapelle bei Umzügen gedacht, schmiedete Tambourmajor Weigl engagiert weiter an seinem Meisterstück. Ab 1977 konnten die Reimlinger Trommler erste Soloauftritte bestreiten, nachdem das Trommlerkorps mit Fanfarenbläsern und Fackelträgern stimmig ergänzt wurde.

So zählte man nach und nach als wahre Attraktion und fand in den 80er- und 90er-Jahren weit über die Landkreisgrenzen hinaus viele Bewunderer. „Die Menschen in den Festzelten waren gespannt und neugierig zugleich und richteten auf den Bierbänken stehend die Blicke Richtung Zelteingang, wenn Du mit Deinen kleinen Buben bei Einbruch der Dunkelheit mit Fackeln und Trommelschlägen im Feldschritt eingezogen bist“, erinnerte Dunstheimer.

Weigl betreute die Trommler bei vielen Freizeitaktivitäten

Dass dem Jubilar nicht nur das Musikalische, sondern vielmehr das Pädagogische wichtig war, wurde durch viele Freizeitaktivitäten wie Ausflüge oder Zeltlager deutlich, bei denen er die Trommler mit seiner Lebensgefährtin Rosi betreute und versorgte. „All diese Bemühungen um die Buben und die Art, wie Du sie geführt hast, brachten Dir zu Recht den edlen Zusatztitel ‚Trommlervater’ ein“, so Dunst-heimer. Seit jeher ist diese Tradition eines Trommlerkorps fest verbunden mit der Musikkapelle Reimlingen und Heinrich Weigl.

Für seine beispielhafte Jugendarbeit verlieh ihm der Vereinsvorstand neben der Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied symbolisch einen Tambour, der sogleich mit viel Freude von Weigl eingesetzt wurde, um bei erklingender Marschmusik das Trommlerkorps zu leiten. Sichtlich gerührt nahm er die Ehrung entgegen und machte dem Verein eine seltene Fotografie zum Geschenk, die die Musikkapelle Reimlingen bei der Fronleichnamsprozession im Jahre 1948 zeigt. (pm)

