Ein Buch über die Geschichte Dornstadts

Plus Gerhard Beck und Hermann Kucher präsentieren eine opulente Dorfchronik, in die 25 Jahre Forschungsarbeit eingeflossen sind. Wo es das Buch zu kaufen gibt.

Von Matthias Link

Die Geschichte der eigenen Heimat stiftet Identität. Die Dornstädter und die Bewohner der umliegenden Dörfer können sich ihre Geschichte nun in einer aufwändig recherchierten und sehr informativen zweibändigen Chronik vergegenwärtigen, die mit rund 700 Fotos reich bebildert ist und damit auch unterhaltsam sein dürfte. Die Autoren Gerhard Beck und Hermann Kucher haben ihr Werk am Samstag im Feuerwehrhaus in Dornstadt vorgestellt, zusammen mit Martin Weiß, Bürgermeister der Gemeinde Auhausen, und Martin Obel, Vorsitzender des Verschönerungsvereins Dornstadt. Als Herausgeber firmiert neben dem Verschönerungsverein der Verein Rieser Kulturtage.

Die Dorfchronik erstreckt sich auf die Ortschaften Dornstadt-Hirschbrunn, Lochenbach, Stahlhof, Linkersbaindt und die abgegangenenen Ortschaften Leberhöfe, Forsthöfe und Schmarrenweiher. Die Chronik beginnt mit der Vor- und Frühgeschichte des Siedlungsgebiets und gibt einen historischen Abriss vom Mittelalter bis heute. Man erfährt etwa, dass Dornstadt für das Jahr 1053 urkundlich belegt ist und wie sich geschichtliche Ereignisse wie Kriege, Hungersnöte, die Reformation und Auswanderungswellen auf die Dörfer ausgewirkt haben. Die Geschichte der politischen Gemeinde und der Kirchengemeinden werden dargestellt, ebenso diejenige der Schulen (mit alten Klassenfotos), der Landwirtschaft, der Gewerbe und des Handwerks - mit kaum mehr bekannten Berufen wie dem des Büttners und einer Auflistung der Bewohner, die die Berufe ausübten. Ausführlich wird auf den Bereich Forst und Jagd eingegangen, da Dornstadt mitten im fürstlichen Forst liegt. Auch das Jagdschloss wird behandelt, das in Dornstadt-Hirschbrunn steht und heute der Wohnsitz von Erbprinz Franz Albrecht zu Oettingen-Spielberg und seiner Frau Erbprinzessin Cleopatra ist.

Recherche in Archiven

Im hinteren Teil des Buchs findet sich eine umfassende Häuserchronik mit geschichtlichen Daten zu allen Häusern und Höfen der Ortschaften und Häuserfotos von früher (vor dem Krieg) und heute. Der früheste dokumentierte Hofbesitzer geht auf das Jahr 1356 zurück. Abgerundet wird die Dorfchronik durch ein Quellenverzeichnis und ein hilfreiches Orts- und Namensregister, das einen schnellen Zugriff auf die Informationen erlaubt.

Gerhard Beck unternahm für die Chronik Recherchen unter anderem in den fürstlichen Archiven auf der Harburg, die er auch beruflich betreut, den Staatsarchiven Augsburg und Nürnberg sowie dem Archiv der Gemeinde Auhausen.

Hermann Kucher führte an die 130 Interviews mit den Einwohnern, die sich oft mehrere Stunden Zeit nahmen und ihm, wie er erzählte, in entspannter Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen Familiengeschichtliches erzählten und Fotos aus Alben heraussuchten, die er sogleich einscannte. Kucher unternahm sogar Geländeforschungen, um alte Schul- und Totenwege durch den Wald zwischen den Ortschaften nachzuzeichnen.

Daten zu Personen und Familien Dornstadts

In Band zwei, dem Ortsfamilienbuch, findet man Daten zu Personen und Familien, die in der evangelischen Pfarrei Dornstadt mit Lochenbach und in der katholischen Pfarrei Hirschbrunn lebten. Gerhard Beck hat hierfür die Ergebnisse seiner privaten Recherchen aus 25 Jahren einfließen lassen. Er forschte in Kirchenbüchern von 1592 bis 1930, die in verschiedenen Archiven liegen. Wegen des Datenschutzes finden sich nur teilweise jüngere Daten zu den Familien in dem Band wieder. Einheimische Familien können mit dem Band ihre Familiengeschichte zurückverfolgen. Die Buchpräsentation musste coronabedingt im kleinen Kreis stattfinden. Für das Frühjahr ist jedoch ein größerer Vortrag geplant, um die beiden Bände einer breiteren Öffentlichkeit noch mal angemessen vorzustellen.

Info: Beck, Gerhard/Kucher, Hermann: Chronik von Dornstadt, Hirschbrunn, Lochenbach, Linkersbaindt und den Stahlhöfen sowie den abgegangenen Forsthöfen, Leberhöfen und dem Schmarrenweiher. 286 Seiten. Preis: 30 Euro. Infos Ortsfamilienbuch der evang. Pfarreien Dornstadt und der kath. Pfarrei Hirschbrunn. 414 Seiten. Preis: 20 Euro. Beide Bände sind erhältlich bei der Gemeinde Auhausen und beim Verschönerungsverein Dornstadt.

