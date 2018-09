05:08 Uhr

Ein Eis-Jahr wie in Italien

In den Eisdielen war der Andrang fast so groß wie jenseits des Brenners. Welche Sorten bei den Schleckermäulern ganz hoch im Kurs standen.

Von Daniela Graf Und Helmut Bissinger

„So einen Bilderbuchsommer. Das war einfach toll.“ Einer der Eisdielenbetreiber in Donauwörth ist fast geneigt, den diesjährigen Super-Sommer in Nordschwaben mit den heißen Monaten in seiner Heimat Italien zu vergleichen. So gut wie das Wetter, so gut waren wohl auch die Umsätze in den Eisdielen der Region. Die Betreiber haben sich auch einiges einfallen lassen, um ihre Kunden mit leckeren Sorten zu verwöhnen.

Maurizio Mosena spricht von einer „Bilderbuch-Saison“. Er betreibt das Eismosena in Rain. Seit April, so erinnert er sich, hat es fast ausnahmslos Sonnentage gegeben. „Und wenn die Sonne scheint, ist das Eis gefragt“, schmunzelt er. In diesem Jahr hat der Mann aus den Dolomiten mehrere neue Sorten entwickelt: Schwarzwälder Eis, Kürbiseis und Schmandeis mit Heidelbeere.

In Monheim ist der Portugiese Helder Gonzales mit seinem Eis-Café Cortina ein Begriff. Der gute Sommer sei natürlich ein Segen gewesen. Nun hofft der Portugiese aus Guimaraes darauf, dass es auch noch bis Mitte Oktober warm ist. Dann ist erst einmal Pause. Als besonderen Renner bei den Kunden habe sich das neu von ihm hausgemachte Eis „Schwarze Vanille“ erwiesen.

Hanns Wenninger in Monheim setzt auf Klassiker wie Vanille, Schoko, Erdbeere oder Stracciatella. Das seien die Sorten, die auch stark nachgefragt würden. Aber auch das reine Fruchteis, vom Konditormeister lactosefrei hergestellt, werde gerne genommen.

„Wir hatten wirklich mehr zu tun als in den Vorjahren“, berichtet Jaqueline Mayer vom Café Fuchs in Wemding. Sie verweist ganz speziell auf ihren Seepferdchenbecher: Gelbes Eis mit Smarties, Sahne und Knisterzucker. Besonders bei Kindern stehe diese Sorte hoch im Kurs. Und Kinder seien bei ihr die wichtigsten Kunden.

In Donauwörth waren die Eisdielen in dieser Saison auch prall gefüllt. „Es war ein guter Sommer!“, sagt Constantin Mihai vom Eiscafé Lorenzo. „Klassiker haben wir immer viel verkauft, aber in diesem Jahr gibt es das Cookie-Lemon-Eis, das wir natürlich selbst herstellen. Die Kunden lieben es.“

Auch Lina Fontane schwärmt von dem Frühling, der eigentlich schon Sommertemperaturen hatte. In ihrem Eiscafé Venezia in Donauwörth waren die Eissorten „Joghurt-Holunder“ und „Mozarteis“, einem der Mozartkugel nachempfundenen Gaumenschmaus, hoch im Kurs.

Maoro Pittori vom Gelatissimo im Donauwörther Ried schwört auf sein „Himbeereis mit weißer Schokolade“ und sein „in liebevoller Arbeit“ kreiertes „Mozarteis, mit einem Hauch Marzipan-Mandel-Aroma“. Das Ristorante Raffaello in Donauwörth setzt wie auch das Café Wenninger in Monheim auf die traditionellen Sorten – „natürlich selbst gemacht und glutenfrei“, sagt der Betreiber. Die Eismaschine sei heuer ständig im Einsatz gewesen.

