Ein Fest für die „tolle Knolle“ im Museum Maihingen

Plus Zum Abschluss seines Ferienprogramms gab es im Maihinger Museum Kartoffeln nicht nur zum Essen. Auch ein wichtiges Insekt ist im Museumshof Thema.

Auch wenn dieses Jahr wegen Corona das große traditionelle Kartoffelfest am letzten Sonntag im August in der barocken Klosteranlage in Maihingen ausfallen musste, gab es jetzt, eine Woche später, im Museumshof ein Fest für die „tolle Knolle“. In kleinerem Rahmen und als Abschluss des Ferien-programms bot das Team von Museumsleiterin Dr. Ruth Kilian ein vielfältiges Programm für die ganze Familie. Um den Hygienevorschriften zu entsprechen, hätten sie sich beim Gesundheitsamt nach den aktuellen Bestimmungen erkundigt, sagt Dr. Kilian. Und da in Bayern kulturelle Veranstaltungen auf 100 Personen beschränkt sind, wurde am Ein- und Ausgang gezählt sowie Name und Telefonnummer registriert. Die unterschiedlichen Angebote für Klein und Groß seien deshalb auch auf den Museumshof beschränkt, erklärte Museologe Martin Beer.

Als um 13 Uhr alle Vorbereitungen zum Start in den Nachmittag getroffen waren, kam mit den ersten Besuchern auch die Sonne heraus. Eine der ersten, die mit ihren Enkeln Jonas (6) und Jule (8) beim Kinderprogramm mit Sackhüpfen und Kartoffeln ausbuddeln am Start war, war Irmgard Bruderek aus Hechlingen. Sie komme mit ihren Enkeln ein- bis zweimal im Jahr hierher ins Museum nach Maihingen. Die Kinder seien ganz begeistert und würden mit zunehmendem Alter mehr verstehen, erläuterte die Oma, sie hätten deshalb vorher auch das Museum besucht.

Auch Bienen sind Thema im Maihinger Museumsjahr

Nun geht es für die zwei Enkel auf den Parcours: Sackhüpfen über zwei Bretter, dazwischen ein kleiner Slalom und dann muss ein Ball durch einen Reifen geworfen werden, bevor es daran geht, die Kartoffeln auszugraben, die als Belohnung winken. Betreuerin Beate Hahnemann achtet hier darauf, dass die Abstandsregeln eingehalten werden, weshalb nur fünf Kinder gleichzeitig an dem Spiel teilnehmen dürfen.

Auf dem Weg zum Kartoffeldruck, einem weiteren Höhepunkt für die Kinder, geht es am großen Kartoffelstand mit alten und neuen Sorten vorbei. Dieses Jahr sei die Ernte nicht so üppig ausgefallen, sie hätten jedoch mit der Sorte „Krone“ eine neue angebaut, meinte Corina Bernhard, die den Stand betreut. Im Angebot hat sie auch die „Blaue Anneliese“, die im Verkauf nicht oft erhältlich sei, sowie die kleinen Sorten „Naglerner Kipfler“ und „Wagners Limes Hörnle“.

Gleich daneben informieren Hilde und Anton Göck unter dem Motto „Bienen – Wie der Honig ins Glas kommt“ über diesen Themenschwerpunkt im aktuellen Museumsjahr, dem auch die Sonderausstellung „Die Honigmacher. Bienen und Imker“ gewidmet ist. Rechts neben der Ausgabe von Dinkel-Kartoffelbrot, Kartoffel-Rahmfleck, Kartoffelspalten und süßen Kartoffelhörnchen, alles lecker duftend frisch aus dem extra dafür angeschürten großen Holzbackofen, befindet sich die Kinder-Ecke zum Kartoffeldruck. Hier können die bereitliegenden Stofftaschen mit den Motiv-Vorschlägen bedruckt werden, aber auch der eigenen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Zum Schluss darf die bedruckte Tasche als Erinnerung an diesen Sonntagnachmittag mit nach Hause genommen werden.

