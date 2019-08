00:31 Uhr

Ein Fest rund um die beliebte Knolle

Beim Kartoffelfest im und um das Museum Kulturland Ries ist am Sonntag viel geboten

Von Helga Egetenmeier

In der barocken Klosteranlage des ehemaligen Brigittenklosters Maihingen richtet das Museum Kulturland Ries jedes Jahr ein Kartoffelfest aus. Gegründet wurde es 1973 als Rieser Bauernmuseum, es zeigt eine Dauerausstellung im ehemaligen Brauhaus, regelmäßige Sonderausstellungen sowie ein Mühlenmuseum in der Scheune der ehemaligen Klostermühle. An diesen Orten bot das Fest gestern zahlreiche Attraktionen für Jung und Alt. Vom Oldtimer-Traktor, der historischen Ölmühle, den Schäl- und Kartoffelklaub-Wettbewerben bis zu einer großen Vielfalt Kartoffelspeisen und den Reimlinger Musikanten war viel geboten.

Zum ersten Mal beim Kartoffelfest ist Andrea Hausmann, doch sie möchte nächstes Jahr auf jeden Fall wiederkommen. Ihr Partner kennt dieses Ereignis und da sie nun in Nördlingen wohnt, sind die beiden fürs Mittagessen hergekommen. Schon wieder zurück nach Utzwingen geht es für Familie Kirchenbaur, da ihre beiden traktorbegeisterten Kinder Paula (drei Jahre) und Willi (ein Jahr) langsam ihren Mittagsschlaf brauchen. Die Kirchenbaurs haben für den kurzen Weg vom Nachbardorf das Fahrrad und den Kinderanhänger genutzt.

Von Anfang an beim Kartoffelfest dabei ist Gerhard Fasser aus Aufhausen. Er ist Mitglied im Rieser Bauernmuseums- und Mühlenverein und empfiehlt einen Besuch der historischen Ölmühle, in der heute Rapsöl gepresst wird. Dort erwartet Christian Meier die Besucher. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Vereins, erklärt die Funktionsweise der Mühle und weist auf den zwanzig Kilometer langen Mühlenwanderweg hin, der zwischen Aufhausen und Nördlingen verläuft.

Zwischen der Mühle und dem hinter der Klostermauer liegenden Kartoffelacker haben Aurelia Hopfenzitz (zehn Jahre) und ihre Cousine Emilie Bastian (neun Jahre) einen Verkaufsstand aufgestellt. Auf einem schön geschmückten Tischchen bieten sie neben selbst gebastelten Kränzen süße Leckereien, wie mit Puderzucker bestäubte Krapfen aus Kartoffelteig, an. Gerade, weil sie in Düsseldorf und München wohnen, kommen sie gerne zum Kartoffelfest nach Maihingen. Ihre Familie stammt aus der Gegend und sie lieben die Natur, die sie in der Großstadt vermissen, wie sie einstimmig sagen. Und noch eine Besonderheit macht ihren Urlaub bemerkenswert: Sie wohnen in einer 700 Jahre alten Ferienwohnung, die in der Ölmühle untergebracht ist.

Neben den vielen kulinarischen Angeboten im Museumshof hat dort auch Familie Zellinger aus Birkhausen ihren Stand. Sie stellt die von ihr angebauten alten Raritätenkartoffeln aus, die nach dem Aufschnitt in unterschiedlichen Farben und Mustern leuchten. Diese können – von gelb über rot und blau – als Chips, frisch in Öl ausgebacken, gekostet werden. Franziska Zellinger kam vor ein paar Jahren auf die Idee, alte Kartoffelsorten im Familienbetrieb auszuprobieren.

Am Ausgang des Hofs stehen drei alte Kartoffeldämpfer, die mit Holz geschürt werden. Sie sind gefüllt mit der Sorte „Agria“ und werden von Gudrun Neumayr aus München bedient. Damit unterstützt sie die Familie Schieck, die als Beilage zu Wurst, Fleisch und Quark die gedämpften Kartoffeln anbietet. Bei Sonnenschein, versehen mit einigen Wolken, ist das Maihinger Fest rund um die Kartoffel ein kulinarisches Vergnügen, bei dem gezeigt wird, woher die Kartoffel kommt und das es sie in vielen Varianten gibt. Und bei den vielen lachenden Gesichtern der Besucher, scheint die Knolle auch noch glücklich zu machen.

