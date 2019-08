Ein Hauch von Orient in Nördlingen

Plus Die Pizzeria Italia ist zu. Ende September übernimmt ein neuer Pächter die Gastronomie. Diese Spezialitäten gab es in Nördlingen noch nie.

In rund sechs Wochen gibt es eine Premiere in Nördlingen.

Erstmals eröffnet hier ein indisches Restaurant, das „Taj Mahal“. Die Nord-Inder Sonja Loi und ihr Geschäftspartner Jaspal bauen dazu gerade die bisherige Pizzeria Italia in der Hallgasse um: Das Traditionslokal war früher unter anderem als „Zur Post“ oder „Bierbrunnen“ bekannt und wurde seit 1988 als Bar und Pizzeria von der Familie Stanizzi betrieben, die den Lokalbetrieb im Juli aufgab.

Loi und Jaspal hatten bislang ein indisches Restaurant, das sich ebenfalls Taj Mahal nennt, in Wasserburg am Inn; es wird jetzt von einem Cousin weitergeführt. Wie die beiden Betreiber dazu kamen, sich ausgerechnet nach Nördlingen neu zu orientieren? Gäste aus Nördlingen zeigten sich im Taj Mahal Wasserburg begeistert und regten halb im Spaß an, in ihrer Heimatstadt doch auch so etwas zu eröffnen, zumal es hier noch nie ein indisches Lokal gegeben hatte.

Touristen aus dem Ries schlugen indisches Lokal für Nördlingen vor

Prompt besuchten die beiden Inder die Riesmetropole und beschlossen tatsächlich, die Lücke zu füllen. Seit Februar sahen sie sich gezielt um und als das Lokal in der Hallgasse frei wurde, zögerten sie nicht. „Wir wollen gehobene indische Küche anbieten“, sagt Sonja Loi.

Wichtigster Bestandteil wird ein spezieller Lehmofen sein, in dem Spezialitätenköche aus Indien ausnahmslos alles frisch zubereiten; auch das Brot wird hier frisch gebacken. „Entscheidend für uns ist, dass wir wirklich für jeden Geschmack etwas bieten können von vegan über vegetarisch bis hin zu gegrilltem, gebratenen oder gekochten Fleisch.“ Die ganze Bandbreite von mild bis scharf soll abgedeckt sein, verschiedenste Currymischungen kommen zum Einsatz. Eine Platte mit sechs verschiedenen Gerichten aus Lamm, Hühnchen, Fisch, vegetarischen Zutaten und Reis soll den Einstieg in die indische Küche leicht machen; im Getränkesortiment finden sich auch Bier und Wein aus Indien. Ein preisgünstiges Drei-Gänge-Menü zu Mittag wird trotz frischer Zubereitung auf kurze Arbeitspausen ausgerichtet sein, das Lokal ist von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17 bis 23 Uhr geöffnet.

Indisch Essen in Nördlingen: Ende September öffnet das Taj Mahal

„Wer in das Lokal kommt, soll glauben, er betritt Indien“, schildert Jaspal das Ambiente, das gerade entsteht. Es soll elegant und orientalisch werden, mit bunten Stoffen, Götterstatuen und indischem Service auf weiß gedeckten Tischen. Ende September soll das Taj Mahal Nördlingen seine Pforten öffnen.