30.10.2020

Ein Heimatkalender, der hilft

Die Gewinnerbilder, die es in den neuen Rieser Heimatkalender geschafft haben. Dieser ist ab sofort in den Geschäftsstellen der RVB Ries erhältlich.

Sieger des Fotowettbewerbs geben Paten-Spende an einen Verein weiter. So fließen 3000 Euro ins Ries

Beim Fotowettbewerb der Raiffeisen-Volksbank Ries haben Fotografen aus über 80 Einsendungen gewonnen und schafften es in den Rieser Heimatkalender 2021. Mit den Fotografen, die alle ein VR-Gewinnsparlos erhielten, freuen sich einer Mitteilung zufolge auch Rieser Vereine: Jeder Sieger durfte als Pate 250 Euro an einen Verein seiner Wahl weitergeben.

Michael Sandmaier, Leiter Privatkunden-Abteilung, gratulierte allen Siegern und den Vertretern der Vereine und erklärte, aus welchem Geldtopf die Vereinsspenden kommen: nämlich aus dem sogenannten Zweckertrag des VR-Gewinnsparens. So sei jeder der über 30000 Gewinnsparer der Raiffeisen-Volksbank Ries an den Spenden beteiligt. Immerhin gehen von jedem Los drei Euro pro Jahr in den großen Spendentopf, der dann exklusiv in der Region ausgeschüttet wird. Alle Sieger-Fotografen bekommen außerdem ein Jahreslos und können damit Geldpreise bis 10000 Euro und Sachpreise gewinnen.

Das sind die Sieger (und die von ihnen bedachten Vereine): Werner Paa (Soldaten- und Reservistenkameradschaft Oettingen-Erlbach-Heuberg-Niederhofen), Heinz Friedl (Förderverein Schloss Reimlingen), Heidi Källner (Rieser Naturschutzverein), Karlheinz Rapp (Musikverein Mönchsdeggingen), Dieter Mittring (Freiwillige Feuerwehr Baldingen), Christoph Spreng (Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Hürnheim), Erich Rieder (Rieser Naturschutzverein), Fritz Stengel (Diakoniestation Oettingen), Vera Kroepelin (Rieser Naturschutzverein), Josef Heckl (Freiwillige Feuerwehr Megesheim).

Der Rieser Heimatkalender ist ab sofort in den Geschäftsstellen der Raiffeisen-Volksbank Ries erhältlich. (pm)

