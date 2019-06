vor 22 Min.

Ein Jahrhundert für den Frieden: Fessenheim feiert

Die Fessenheimer feierten am Wochenende ein großes Fest: 1919 wurde der Soldaten- und Kameradschaftsverein in seiner damaligen Form gegründet. Das ist inzwischen 100 Jahre her.

Der Soldaten- und Kameradschaftsverein feiert sein 100-jähriges Bestehen. Drei Tage lang war Hochbetrieb auf dem Festgelände – ein Besuch in Fessenheim.

Von Peter Urban

Die Organisatoren des Soldaten- und Kameradschaftsvereins Fessenheim haben ein respektables Fest auf die Beine gestellt. Drei Tage lang ist Hochbetrieb auf dem Festgelände, das etwas ungewöhnlich mitten in einem Neubaugebiet platziert ist. Zwischen Rohbauten und Halbfertighäusern liegt das Festzelt, daneben sind Kinderkarussell, Schießbude, Süßigkeitenstand und der Lebend-Kickerturnier-Platz aufgebaut. Sogar im Freien sind Tische aufgestellt, so gut besucht ist das Fest auch zum „Heimatlichen Nachmittag“, der am Sonntag neben dem gleichzeitig stattfindenden Kickerturnier stattfindet. Zwei Jahre lang haben sie auf dieses Fest hingearbeitet, sagt der Zweite Vorsitzende des Vereins, Georg Moschberger. Und er zeigt sich vor dem krönenden Abschluss mit einem Großen Zapfenstreich total zufrieden mit Programm und Besuch. „Schon als wir am Freitag Schirmherren und Ehrenvorsitzenden Helmut Draxler abgeholt haben und durchs Dorf marschiert sind, war das ein erster Gänsehautmoment“, sagt er, „und so ist es praktisch für uns weitergegangen. Die Plattenparty war bestens besucht, fast 1000 Leute waren da und sogar samstags bei bestem Wetter hatten wir zu Flohmarkt und Weinfest am Abend mit den Alpenpoppers ein volles Haus!“

Lediglich das Totengedenken und das Weißwurstfrühstück seien etwas vom Wetter getrübt gewesen, „aber wenn es zum Gedenken an die Kameraden nieselt, dann ist das ja auch so etwas wie ein Zeichen vom Himmel“, sagt er. Es sei viel Arbeit gewesen, der sich eine siebenköpfige Kerntruppe mit vielen freiwilligen Helfern angenommen hatte, „doch wenn man das hier jetzt sieht, die Freude und Zufriedenheit der Leute, dann entschädigt das alles.“ Und wirklich, der Platz um den Kicker herum ist komplett umlagert, die Zuschauer müssen sich zum genauen Hinsehen schon drängen. Und gleichzeitig führt im Zelt der Kreisheimatpfleger im Nördlinger Ries, Herbert Dettweiler, durch das Programm, das die Reimlinger Musikanten umrahmen.

Die Alerheimer Flegeldrescher präsentieren die Arbeit vergangener Tage genauso routiniert wie die Oettinger Goißlschnalzer, die quer durch das Zelt mit ihren Peitschen knallen. Volkslieder werden gesungen. Überall wird gegessen und getrunken und die „Kaffeebar“ mit selbst gebackenen Kuchen und Torten ist ständig umlagert, zum Teil längerer Warteschlangen inbegriffen. Aber dann schlendert man über das Festgelände, schaut den Kindern auf der Traktor-Hüpfburg zu, die schnell herausgefunden haben, dass man das Riesengerät gemeinsam in alle Richtungen verbiegen kann. Auch die Schießbude kann sich über Betrieb und Nachfrage nicht beklagen, das Kickertreiben ist sowieso ständig im Fokus.

Der Dank gebührt 137 Helfern

Währenddessen freut sich der Soldaten- und Kameradschaftsverein auf den Großen Zapfenstreich bei Einbruch der Dunkelheit am Abend. Nicht nur, weil dann ihre „Arbeit“ getan ist, sondern, wie Moschberger extra betont: „Wenn man mit solch tollen Musikern und Freunden wie den Musikkapellen aus Deiningen und Harburg einen Zapfenstreich zelebrieren darf, kann man sicher sein, dass das ein ganz besonderer Moment wird.“

Das Feuerwerk zum endgültigen Schluss wird dem noch einen Höhepunkt hinzusetzen. Nicht zuletzt mit diesem Schlusspunkt möchte sich der Verein bei allen Helfern (exakt 137 standen auf der Liste, ein Drittel des ganzen Dorfes!) bedanken, ohne die ein solches Fest nie zu realisieren gewesen wäre.

Themen Folgen