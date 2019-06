vor 22 Min.

Ein Kindermusical zum Abschied

Dietmar Kreß beendet seine Arbeit für die Kinder-Kantorei Oettingen. Seine Sänger legen sich bei der Aufführung des Musikmärchens „Aglaia“ mächtig ins Zeug

Von Christina Zuber

Welch schönes Geschenk hat sich Dietmar Kreß zum Abschied selbst gemacht: ein Märchenmusical mit seiner Kinder-Kantorei Oettingen. Die gut 30 jungen Akteure legten sich auf der Bühne mächtig ins Zeug, um ihren Eltern und den Zuschauern in der Hainsfarther Mehrzweckhalle zu gefallen, und um ihren „Herrn Kreß“ gebührend zu verabschieden.

Nach biblischen Themen in der Vergangenheit, hatten Dekanatskantor Kreß und seine Ehefrau Vroni das Märchen „Aglaia“ ausgesucht. Dieser klangvolle Name gehört einer Prinzessin, die unendlich traurig geworden ist, weil der Hofmusiker davongelaufen ist. Ihr Vater, König Nepomuk der Siebenunddreißigste, will das natürlich ändern und lässt einen Sängerwettstreit veranstalten, um sein Töchterlein aufzuheitern. Und weil es ein Märchen ist, ist das Happy End gesichert. So kündigen es die Kinder gleich in ihrem Eingangslied an.

Wenn der Schluss klar ist, dann kann man sich auf die Ausarbeitung der einzelnen Szenen konzentrieren – und so die Spannung halten. Kann Aglaia etwa durch einen Rapper mit zerrissener Jeans aus ihrer Melancholie gerissen werden? Oder durch ein einfaches Pop-Liedchen? Der Spieler- und Sängerschar gelingt ein buntes Bühnenprogramm. Musikalisch werden bei dem Sängerstreit alle Register gezogen und dann die einzelnen Bewerber wie in einer Casting-Show von einer dreiköpfigen Jury bewertet. Diese scheinbaren Nebenrollen geben der Aufführung den Pfiff. Drei Buben mit schwarzen Umhängen und zu großen Zylindern parodieren quasi die Superstar-Kultur, indem sie alles „nett, sehr nett“ finden, der Prinzessin aber keine Entscheidungshilfe sind. Auch die Herolde (Lea-Marie Härtle und Viktoria Kemmesis) bringen große und kleine Zuschauer mit ihren Dialogen zum Lachen, wenn sie in lustig-gestelzter Sprache die Vorgeschichte erklären. Als Zeremonienmeister trägt Felicitas Götz mit Strenge und Ironie zum witzigen Spiel bei, wenn sie das „Protokoll“ über alles stellt. Tolle Situationskomik.

Fünf Bewerber kämpfen derweil um das Herz der Prinzessin. Als cooler Rapper („Hey, Volk!“) tritt Lisa Löffler auf und wandelt „Brüderlein, komm tanz mit mir“ zum Sprechgesang um – eine schwierige Solo-Partie gut gemeistert. Auch der zweite Bewerber (Elia Kosok), der sich als Spezialist für Herzensangelegenheiten vorstellt, kann mit seiner Lonely-Heart-Ballade die Prinzessin nicht überzeugen, das Publikum aber schon. „Zu depressiv“ urteilt die Jury. Der Diener (Eva Gutmann) übersetzt und interpretiert das Urteil in verständliche Sprache. Auch eine witzige Nebenrolle, die dem Stück Würze und Tempo gibt, genauso wie das Gespräch der Waschweiber (Fenja Kristat und Hanna Schindler), die tratschend ein paar Hintergründe beleuchten.

Aglaia (Jana Ohmüller) wird beim Zuhören derweil immer verzweifelter und setzt zu einer Arie („Wie sieht die Welt so traurig aus“) in Moll an. Traurig und introvertiert spielt Jana die Prinzessin: und so wird klar, dass wahrscheinlich kein Show-Man und Sprücheklopfer ihr Herz erobern kann, sondern eher ein Sänger der leisen Töne. Doch bis zum Happy End ist es noch ein weiter Weg. Der dritte Bewerber (Jakob Müller) versucht es mit lautem Lachen. Ein nur scheinbar einfaches Lied trägt Kinga Hauke souverän vor. Ebenfalls einen schwierigen Solopart meistert Marlene Stetz. Aber keiner kann es der Prinzessin recht machen. Ein süßer kleiner Tier-Chor sorgt sich singend weiter um Aglaia. Doch dann drängt Osiander (Konstantin Kemmesis), der fahrende Sänger mit Federhut, auf die Bühne. Mit klarer und heller Stimme kann er das Publikum überzeugen – und auch die Prinzessin samt König (nachdenklich und selbstkritisch gespielt von Leonie Kindlein). Das Duett der Liebenden ist ein Höhepunkt des Musicals. Bei der Hochzeits-Schlussszene wird mit Konfetti und „Aglaia“-Hochgesängen noch mal voll auf die Tube gedrückt.

Unter den Schauspielern fällt Nele Sandmeyer besonders positiv auf. Sie füllt die Rolle des Hofnarren als Spaßmacher, aber auch Impulsgeber voll und ganz aus und überzeugt in nachdenklichen, aber auch in neckischen Passagen mit klarer Stimme und selbstbewusster Körpersprache. In diese Richtung könnten sich die jüngeren Kinder noch entwickeln - wenn es denn weitergeht mit der Kinder-Kantorei. Das ist der Wunsch der Kinder und Eltern, dem sich Dekan Armin Diener zum Abschied anschloss und sich bei Kantor Kreß sehr herzlich bedankte.

Themen Folgen