Ein Liebesbeweis für die Provinz

Vernissage mit Künstlern aus Waldshut-Tiengen in der Alten Schranne

Von Peter Urban

Die Kulturamtsleiterin der Stadt Waldshut-Tiengen, Kerstin Simon, brachte es in der Einleitung ihrer Rede zur Ausstellungseröffnung auf den Punkt: „Wie um alles in der Welt kommt man auf einen solchen Ausstellungstitel?“ Um gleich darauf eine Art Lobeshymne auf die Vorteile der Provinz anzustimmen und am Schluss den despektierlichen Titel dieser Ausstellung zu relativieren: „Die Provinz lebt! Hier in der Provinz findet das wirkliche Leben statt. Tolle Events und Ruhe, Freiheit und Geborgenheit, Avantgarde und Gemütlichkeit!“

Und weiter: die Provinz hat – auch dank individueller Mobilität und Internet – Simon zufolge ihre früheren Nachteile gegenüber der Großstadt wettgemacht, ohne ihre Vorteile zu verlieren. Und schließlich zog es Künstlerinnen und Künstler schon immer zum Arbeiten in die Provinz. Durch persönliche Künstler-Freundschaften existiert seit vielen Jahren eine lockere kulturelle Verbindung zwischen Waldshut-Tiengen und Nördlingen. Immer wieder einmal sind Nördlinger zu Gast in Tiengen, nehmen an Symposien teil oder zeigen ihre Arbeiten – und umgekehrt. Aktuell also zeigen fünf bzw. sechs Künstler aus dem Schwarzwald ihre Arbeiten in der Alten Schranne. Und dann, um ihre lange originelle Vorrede zu unterstreichen, präsentiert Kerstin Simon ihre Künstler-Gruppe, die in komplett unterschiedlichen Kunststilen, Techniken und Themen ein wirklich beeindruckendes Spektrum ihrer Arbeiten zeigen. Unter dem Namen „ANRA“ arbeiten die Zwillingsbrüder Andreas und Ralph Hilpert seit 1996 und überzeugen in Nördlingen mit einer ihrer „Tafeln“ – Nr. 24 – eine zeitkritische Tischinstallation im Stil einer Festtafel mit dem Titel „Kreativität frisst Krieg“. Ein Genuss, bei dem den Betrachtern allerdings der Löffel im Hals stecken bleibt. Peter Schütz spürt in seinem künstlerischen Schaffen der Linie nach und aufs Äußerste reduzierten Flächen. Das Weglassen wird bei ihm zur Kunstform und offenbart das Wesentliche, das darunter liegt. Absichtslos und konzeptfrei entstehen dagegen die Bilder von Ilse Werner, deren Arbeitsschwerpunkte Malerei und Zeichnung sind. In der Alten Schranne zeigt sie Stillleben, die sie – oft in jahrelanger Arbeit – Schicht über Schicht mit feinem Pinsel in drei Grundfarben auf Baumwollstoff aufträgt. Fertig ist für sie ein Bild erst dann, wenn es den für sie entscheidenden Schimmer hat. Josef Briechle überzeugt mit seiner Holzbildhauerei, die von handlichen Reliefs bis hin zu über drei Meter hohen Skulpturen reicht. Er interessiert sich besonders für das Innenleben des Holzes. Dabei erschafft er (mit der groben Kettensäge!) selbst die zartesten Durchbrüche durch das Material und macht aus dem rauen bodenständigen Grundstoff luftige, weiche Objekte, die Leichtigkeit und Verspieltheit ausstrahlen. Zum Schluss: Bernd Salfner ist ein Nördlinger, hat seinen Lebensmittelpunkt allerdings in der „Provinz“ Waldshut-Tiengen und ist dort als Kinderarzt, Künstler und Kulturschaffender gleichermaßen bekannt. Unter anderem hat er eines seiner markantesten Werke „Das Paar“ mitgebracht, das repräsentativ für einen Schwerpunkt in Bernd Salfners Schaffen steht: das Konstruieren von federleichten, dafür umso ausdrucksstärkeren Figuren aus Schredder-Papier. So faszinierend wie das letzt-beschriebene Kunstwerk ist die gesamte Ausstellung.

Schade, dass die Alte Schranne zur Vernissage nicht allzu gut besucht war. Wer sie versäumt hat, kann den Besuch nächstes Wochenende von Freitag bis Sonntag und zu den Ateliertagen, ebenfalls Freitag bis Sonntag, nachholen. Was unbedingt zu empfehlen ist. „Die Provinz lebt“, die Ausstellung ist ein Erlebnis für alle Sinne!

