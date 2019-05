18.05.2019

Ein Lob auf die Frauen

Im Stiftungskrankenhaus in Nördlingen ist bis zum 19. Juni die neue Ausstellung von Sebastian Passmore-Cox (links) zu sehen. Bei der Vernissage führte Professor Wolfgang Mussgnug (rechts) in die Werke ein.

Im Nördlinger Stiftungskrankenhaus sind die neuen Werke von Sebastian Passmore-Cox zu sehen. Er widmet sich dem schönen Geschlecht

Von Peter Urban

Sie hätten sich sofort verstanden, sagt Alt-Oberbürgermeister Paul Kling, der Vorsitzende des Freundeskreises Stiftungskrankenhaus Nördlingen, als er Sebastian Passmore-Cox besuchte und dessen neue Werke sah. Und deshalb war es auch sofort klar, dass Cox neuer Zyklus „Frauen“ als Ausstellung im Stiftungskrankenhaus gezeigt werden sollte. Zur Vernissage kamen zahlreiche Zuschauer und Professor Wolfgang Mussgnug sprach die einleitenden Worte dazu. Wie könne es auch anders sein, meinte der Laudator, wo doch seine eigene Autonummer DON-NE laute, was aus dem Italienischen übersetzt schlicht „Frauen“ heißt. Diese Anekdote setzte Mussgnug an den Anfang seiner Rede und hat die Lacher auf seiner Seite.

Sebastian Passmore-Cox widmet sich wenigen Themen, zur Zeit sind es die Frauen. Es sind keine ausgearbeiteten Portraits, die er zeigt, sondern es sind mehr „Augenblicke“, die er sammelt. Schnelle Blicke, manchmal nicht einmal ganze Köpfe, sie sind angeschnitten, es sind wichtige Details. Ihre Dynamik erhalten die Bilder durch die gezeichnete Bewegung, ein Kopfschwung hier, eine Geste da. Es sind alltägliche Szenen, kurz festgehalten, schnell gezeichnet, alle in den vergangenen Wochen neu entstanden. Sebastian Passmore-Cox ist als Sohn eines englischen Vaters und einer italienischen Mutter in Rotterdam geboren – ein Europäer in besten Sinne. Seine Familie zog nach Italien, er wuchs dort auf, besuchte das Liceo Artistico, sein anschließendes Studium an der Accademia di Belle Arti in Carrara schloß er mit dem „Diploma die Maestro di Pittura“ ab. Der Liebe wegen verschlug es ihn nach Nördlingen.

Nach jahrelangem Ruhen seiner künstlerischen Tätigkeit fand er im Ries zurück zur Kunst. Nach einer ersten Präsentation seiner Arbeiten in der Stadtbibliothek hat sich viel verändert. Freilich arbeitet er immer noch in Pastell, es sind immer noch Portraits, Details von Körpern und Gegenständen. Doch, wie Wolfgang Mussgnug betont, „der Künstler hat sich freigezeichnet von seiner akademischen Ausbildung, er reproduziert nicht das Gesehene, er interpretiert, gestaltet, kommentiert und überblickt das Ganze. Sebastian Passmore-Cox ist zurück als Künstler, sowohl als Schaffender als auch als Vermittler, er unterrichtet an mehreren Volkshochschulen Portraitmalerei“.

So genossen die Besucher einen entspannten Abend, ließen sich von der Ästhetik der Zeichnungen einnehmen und genossen deren Leichtigkeit. Umrahmt wurde der Abend von einem Saxofonensemble der Knaben- und Stadtkapelle Nördlingen, das die Leichtigkeit und Anmut des Abends noch unterstrich. Wolfgang Mussgnug zitierte zum Abschluss seiner Ausführungen Oscar Wilde: „Das Geheimnis des Lebens liegt in der Suche nach der Schönheit.“

Und Sebastian Passmore-Cox fügte in seiner Dankesrede noch hinzu: „Die Ausstellung ist als ständige Erinnerung gedacht, wie schön die Frauen doch sind!“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

Wer diese Schönheit genießen will, hat noch ausreichend Zeit. Die Ausstellung ist bis 19. Juni 2019 im Foyer des Stiftungskrankenhauses zu sehen.

