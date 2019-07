vor 18 Min.

Ein Löpsinger macht sich im Food-Truck auf nach Barcelona

Florian Böhnlein bedient auf dem Palo-Alto-Market in Barcelona Gäste in seinem Nostalgie-Food-Truck.

Florian Böhnlein baute einen Citroen-Oldtimer zum rollenden Bistro um. Das ist seine Geschichte.

Von Ronald Hummel

Der 31-jährige Florian Böhnlein aus Löpsingen ist leidenschaftlicher Koch und hat schon in Sterne-Restaurants wie auf Schloss Elmau nahe Garmisch-Patenkirchen gearbeitet. Vergangenes Jahr machte er sich daran, einen Traum umzusetzen, nämlich in einem ungewöhnlichen Food-Truck durch die Lande zu ziehen.

Als er im Elsaß auf Jemanden stieß, der alte Citroen-Lieferwagen vom Typ HY verkaufte, nutze er die Gelegenheit und erwarb einen davon. Ein Jahr lang restaurierte er das Fahrzeug zusammen mit Freunden in Löpsingen und erlebte dabei eine Überraschung nach der anderen: der Motor war zwar funktionsfähig, musste aber dreimal aus- und eingebaut werden, bis er tadellos lief. Der Rost schien sich in Grenzen zu halten, doch je mehr Teile man auseinanderbaute, umso mehr Blecharbeiten wurden nötig. Böhnlein und seine Freunde blieben wacker dran, bauten in eine Seitenwand eine große Kiosk-Klappe ein, verkleideten den Innenraum mit Edelstahl und statteten ihn mit einer maßgeschneiderten Küche aus.

Im Internet wurden originale Sitzbezüge organisiert und allmählich entstand ein herrlicher Nostalgie-Truck, der zum Schluss noch in Original Citroen-Rot lackiert, durch den TÜV gebracht und als Oldtimer deklariert wurde. Im Juni konnte es losgehen und da Florian Böhnleins Freundin Melina derzeit in Barcelona studiert, fuhr er quer durch Frankreich und Nordspanien mit dem Oldtimer-Foodtruck dorthin. Von zuhause aus hatte er sich schon einen Standplatz auf dem Palo-Alto-Market mitten in Barcelona. Hier werden nur besondere Fieranten zugelassen – der Truck war besonders genug.

Unter dem Namen „Ma Chérie Bistro“ bietet der Koch hier nun seine ganz persönlichen Kreationen aus Fisch, Fleisch und Gemüse an, wie gegrillte Auberginen, Ceasar’s Salad, Gerichte mit gebeiztem Lachs oder Salzkartöffelchen als Beilage.

