Ein Puppenspieler an der Front

Anna und Ernst Leisner in ihrem Konzertcafé „Zum kleinen Heidelberger“ in Berlin. Ernst Leisner trat dort oftmals selbst auf einer kleinen Bühne auf.

Plus Ernst Leisner, der mit der Nördlingerin Anna Benninger verheiratet war, machte Soldaten im Zweiten Weltkrieg durch Aufführungen an der Front eine Freude.

Von Pauline Herrle

Die Soldaten im Zweiten Weltkrieg hatten in ihrer Militärzeit wenig zu lachen. Verwüstete Städte, gefallene Kameraden und die Angst um das eigene Leben bestimmten ihren Alltag. Doch vereinzelt gab es auch für das Militär eine kleine Aufmunterung.

Vorführungen von Animateuren sollten sie ein wenig von ihrem Kriegsdienst ablenken. Die Ausstellung „13 Jahre – 13 Dinge“ im Stadtmuseum Nördlingen zeigt 13 Jahre Nationalsozialismus mit passenden Biografien aus dem Ries auf. Wie berichtet, begleiten wir diese Ausstellung mit der Artikel-Serie „Rieser Biografien aus dem Dritten Reich“.

Nördlingerin Leisner zog mit 18 nach Berlin

Darunter ist auch die Geschichte von Anna Leisner, geborene Benninger, und ihrem Mann Ernst Leisner, der Mitglied der „Bunkerspielgruppe Diego“ im Zweiten Weltkrieg war. Thomas Karcher, der Enkel des Ehepaar Leisner, erzählt vom Leben seiner Großeltern.

Ernst Leisner war ein begnadeter Violinist.

Die im Elternhaus in der Nördlinger Kämpelgasse geborene Anna Benninger zog mit 18 Jahren zur Anstellung nach Berlin. Dort lernte sie den Violinisten Ernst Leisner kennen. Die beiden heirateten im Jahr 1936. Gemeinsam eröffneten sie das einst sehr geschätzte Konzertcafé „Zum kleinen Heidelberger“ mit einer begrenzten Veranstaltungsbühne, wo Ernst Leisner oft selbst auftrat. Zwei Kinder wurden dem Ehepaar in Berlin geboren. Im Zweiten Weltkrieg war die Großstadt Berlin Ziel mehrerer Bombenangriffe. Anna Leisner und ihre Kinder wurden deshalb zurück nach Nördlingen evakuiert, wo sie in ihrem Elternhaus in der Kämpelgasse unterkamen. Ihr Mann Ernst Leisner blieb getrennt von der Familie nördlich von Berlin stationiert.

"Im Einsatz stehende Frontkameraden mit lustigen Darbietungen erfreuen"

Wohl im Rahmen des „Kraft durch Freude“-Programms – wie es auf einem alten Briefumschlag steht – wurde er zusammen mit Diego Schulze für die Bespaßung der kämpfenden Truppen verpflichtet. Diego Schulze war das Kind einer Zirkusfamilie. Bereits mit vierzehn Jahren trat er unter dem Künstlernamen „Digo“ das erste Mal als Jongleur vor einem breiten Publikum auf, heißt es in Aufzeichnungen des Bayerischen Jongleur-Archivs von Hermann Sagemüller. Die beiden Männer bespaßten die Soldaten an der Front mit Musik, Akrobatik, Jonglage, Zauberei und als Bauchredner. Besonders aus dem Jahre 1943 existieren Dankesschreiben für durchgeführte Vorführungen an der Front. In einem Dankschreiben eines Kommandeurs heißt es: „Herrn Leisner und Herrn Schulze gebührt mein Dank und meine hohe Anerkennung, dass sie die Lebensfreude meiner Männer erneut geweckt und damit einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung ihrer Kampfkraft geleistet haben.“

Die Bauchrednerpuppe „Rudi Eierkuchen“ gibt es heute immer noch. Bild: Pauline Herrle

In einem weiteren Schreiben heißt es auch: „Mit dem Besuch der Bunkerspielgruppe ,Diego’ erlebten wir in den Wolchowsümpfen einige der schönsten Tage. (...) Besondere Anerkennung sprechen wir den beiden Künstlern für ihr mutiges Verhalten und ihre aufopferungsvolle Tätigkeit für die Betreuung unserer Truppenteile in vorderster Front aus. Möge den beiden Künstlern recht lange vergönnt sein, die im Einsatz stehenden Frontkameraden mit ihren lustigen Darbietungen zu erfreuen.“

Keine Aufzeichnungen über Folgejahre bis Kriegsende

Über die Folgejahre bis Kriegsende gibt es keinerlei Aufzeichnungen mehr. Es kann aber vermutet werden, dass die beiden Männer ihre Spielgruppe bis Kriegsende unter Lebensgefahr weitergeführt haben, so Karcher.

Im Jahr 1943/44 wurde die Wohnung der Familie Leisner in Berlin durch einen Bombentreffer vollständig zerstört. Auch die während des Krieges genutzten Utensilien für die Vorführungen gingen weitestgehend verloren. Am Ende des Krieges 1945 konnte Ernst Leisner die russische Kriegsgefangenschaft umgehen und gelangte nach Nördlingen zu seiner Familie. Aus verschiedenen Requisiten und Resten stellte Ernst Leisner die Bauchrednerpuppe „Rudi Eierkuchen“ im Original wieder her. Diese wurde noch weiterhin bei diversen Aufführungen verwendet.

Im Jahr 1969 verstirbt Leisner

Gemeinsam mit einem anderen Freund gründete Leisner später die Musikkapelle „Leisner Fechner“. Beim einsetzenden Wirtschaftsaufschwung fand er später zu einem bürgerlichen Beruf im Außendienst, so Karcher.

Auch nach dem Krieg traf sich Ernst Leisner noch mit seinem Freund Diego Schulze von der ehemaligen „Bunkerspielgruppe“, der den Krieg ebenfalls überlebt hatte, sagt Karcher. Im Jahr 1969 verstarb Ernst Leisner. Seine Frau Anna folgte ihm ein Vierteljahrhundert später.

Die Ausstellung „13 Jahre – 13 Dinge“ ist im Nördlinger Stadtmuseum dienstags bis sonntags von 13.30 bis 16.30 Uhr zu sehen.

