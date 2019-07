vor 27 Min.

Ein Reiseführer durch den Geopark

Das Buch gibt eine komplette Übersicht vom Hahnenkamm bis zum Donautal

Von Ronald Hummel

Der Nationale Geopark Ries ist jedermann in der Region ein Begriff. Doch kaum jemand dürfte mit all den hunderten von Details und Attraktionen vertraut sein, die er zu bieten hat. Mit dem Reiseführer von Martin Kluger, herausgegeben im Augsburger Context Verlag, hält man sie alle in einer Hand, von Zeugenbergen bis Wachholderheiden, Burgruinen bis Riesrand-Höhlen.

Auf 384 Seiten im handlichen Kleinformat sind sie, reich mit vielen Fotos illustriert, systematisch nach Städten und Regionen geordnet. Den Beginn macht eine komprimierte Zusammenfassung von 14 Geotopen als „Fenster in die Erdgeschichte“ sowie 14 Felsen, Berge und Aussichtspunkte als besondere Landschaftserlebnisse. Jeder Punkt steht sowohl im Kontext mit der Gesamtkarte sowie mit Informationen im Internet, wo sämtliche Besonderheiten im Buch vertieft werden. Einem kurzen Überblick der Kraterlandschaft Ries folgen Details in und um Nördlingen, die Verknüpfung von Stadtbild und Stadtgeschichte, Hexenfelsen und Hexenwahn sowie dem Adlersberg als Aussichtspunkt.

Es folgen die Attraktionen am südlichen Kraterrand wie das Geotop Lindle mit geologisch-naturkundlichem Lehrpfad, Ofnethöhlen mit Römerhof oder der Geopark-Lehrpfad um die Geotope Kühstein am Mönchsdegginger Buchberg.

Das nächste Kapitel behandelt die Residenzen in und um Oettingen und Wallerstein mit Ausführungen zu den Grafen und Fürsten von Oettingen, Pestsäule und Wallersteiner Felsen sowie drei der 100 schönsten Geotope Bayerns bei Hainsfarth und Wengenhausen. Im Buch geht die Reise weiter ins württembergische Ries zum Ipf und zum Blasienberg über Kirchheim, beides herrliche Aussichtspunkte.

Es gibt einen Abriss über die einstigen jüdischen Gemeinden und die Beschreibung jeder Region ist mit historischen Exkursen angereichert. Es schließen sich Abschnitte über Schloss Baldern sowie das Härtsfeld an, wo Bio- und Geotope wie die Malmscholle, der Zigeunerfelsen oder die Klifflinie eines Urzeit-Meeres warten. Eine andere Bewegungsrichtung zum Süden hin führt an der Wörnitz entlang mit „Mühlen, Muscheln und Mäandern“. Es folgen Kapitel über geologische Besonderheiten außerhalb des Kraters wie die Trümmermassen von Donauwörth bis ins Kesseltal oder zwischen Kraterrand und Monheimer Alb die Romantik der Städte Wemding und Monheim. Im weiteren Umfeld geht es von der Altmühl zum Hahnenkamm, von Donauwörth mit dem Mangoldfelsen als Zeugen des Riesereignisses nach Westen bis Kloster Maria Medingen.

Über dem Donautal in Richtung Osten sind einige Aussichtspunkte aufgereiht, die den Blick auf die Alpen freigeben.

Themen Folgen