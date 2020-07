vor 45 Min.

Ein Rieser DJ legt am Samstag im Radio auf

Plus Der Wechinger Florian Hager hatte sich bei dem Radiosender beworben. Wo und wann man "DJ Haggis" hören kann.

Von Peter Urban

Da im Moment das Partyleben stillsteht, bietet der Radiosender Bayern 3 DJs einmal wöchentlich eine Plattform an, um auch in Corona-Zeiten ihrer Passion wenigstens zeitweise nachgehen zu können.

Jeder „professionelle“ DJ kann sich mit einem kurzen Live-Video für einen Party-Hit-Mix bewerben. Das hat auch der Wechinger Florian Hager getan, der seit Jahren in der Region auflegt, in Diskotheken wie dem Living in Nördlingen oder auf Partys wie dem Sunfield Festival oder der Beachparty in Otting. Florian Hager freut sich sehr, mit seiner Bewerbung Erfolg gehabt zu haben: „Da fühlt man sich schon geschmeichelt, wenn man von so einem großen Radiosender die Möglichkeit bekommt, eine Stunde des Programms zu füllen, zumal der Wettbewerb bayernweit läuft. Ich habe zwar schon auf Veranstaltungen vor mehreren tausend Gästen aufgelegt, aber auf Bayern 3 gespielt zu werden, ist schon mal eine andere Hausnummer.“

Hager: "Hauptsächlich bekannte Partytracks"

Hören kann man DJ Haggis am Samstag, 4. Juli, von 22 bis 23 Uhr. Natürlich muss Florian sich an einen groben Rahmen für die Musikauswahl halten. Zum Beispiel darf der Sound nicht zu „brutal“ sein, nicht zu monoton und die Musik-Genres nicht zu speziell. Sie dürfen sich allerdings schon vom massenkompatiblen Sound abheben, der normalerweise tagsüber gespielt wird, also durchaus auch härtere Clubmusik, die auch im Minutentakt ineinander gemixt und „gescratcht“ wird. Vorgaben dieser Art kennt jeder DJ, da jede Diskothek ein bestimmtes musikalisches Konzept verfolgt und deshalb ständig im Austausch mit den jeweiligen DJs ist.

„Ich werde an diesem Abend hauptsächlich Remixe von bekannten Partytracks auswählen“, sagt Florian Hager, der auch wegen der Rieser Hörspiele von „de drei hoorige Raiber“ bekannt ist, „das werden energiegeladene Versionen der Originaltitel sein. So viel kann ich schon mal verraten.“ Wer sich also einmal Original Rieser Club-Sound live aus dem Radio auf die Ohren geben will, schaltet morgen, 4. Juli, um 22 Uhr denselben ein.

