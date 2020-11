Ein Rückbau wäre eine Chance

Plus Noch ist nichts entschieden um das Gelände in Hürnheim: Genau das ist eine Chance, meint Jan-Luc Treumann.

Es ist ein wunderschönes Fleckchen Natur in der Gemeinde Ederheim. Auf dem Hügel reicht der Blick weit, auf den Steinen sammeln sich weiße, grüne und gelbe Flechten. Wie wichtig dieses Stück Natur den Riesern ist, zeigt sich in den Leserbriefen, die unsere Zeitung erreichen, nicht nur aus Hürnheim, auch aus Nördlingen und Wemding.

Nun ist nach aktuellem Stand noch völlig offen, was mit dem Grundstück passiert. Genau darin liegt eine Chance: Zu agieren, bevor feste Pläne gemacht werden. Hierbei ist vor allem der Landkreis gefragt, denn der hat mit seinen Plänen zum Unesco Global Park durchaus ein Eigeninteresse, das Gebiet zu schützen und zu erhalten. Und selbst wenn aus Sicht des Geoparks keine Gefährdung durch eine andere Nutzung – wie auch immer diese aussehen würde – vorliegen mag, wäre ein Rückbau der Fläche für den Erhalt dieses empfindlichen Gebiets positiv. Es ist die Chance, Engagement für die Natur auch über das Pflanzen von Bäumen hinaus zu zeigen. Dass die Firma Ladenburger nicht von sich aus einen Rückbau anstrebt, ist aus unternehmerischer Sicht absolut nachvollziehbar, schließlich bedeutet das Grundstück Kapital. Einfach wird eine Einigung wohl nicht.

Aber es könnte sich lohnen. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen es die Bürger in die Natur zieht, weil sonstige Freizeitaktivitäten kaum erlaubt sind. Doch auch über Corona hinaus braucht es Naherholungsgebiete im Landkreis. Jetzt ist die Chance da, ein schönes Gebiet noch schöner zu gestalten. Für Mensch und Natur.

