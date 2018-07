08:59 Uhr

Ein Sketch mit klarer Botschaft

Vier Schüler der Realschule Maria-Stern sind im Finale von „Technik-Scouts“.

Von Julian Würzer

Sie steht alleine da. Ihr Blick wandert immer wieder von links nach rechts zurück auf ihre Uhr. Langsam verfinstert sich ihre Miene. Als dann noch ein Junge im Vorbeigehen nach ihrer Nummer fragt, scheint ihr Gemütszustand endgültig zu explodieren. Doch dann treten ihre beiden Freunde in die Szene. „Es ist immer das Gleiche mit euch Jungs, immer muss man warten.“ Dann interveniert der Schauspieler Markus Menzel und gibt Anweisungen für das nächste Bild an die vier Schüler auf der Bühne. „Jetzt gehen die einen drei zur Jobmesse und der andere stellt ihnen einen Beruf vor.“ Es geht um den Beruf des Industriemechanikers.

Den wollen die vier Neuntklässler Judith Rögele, Julian Vogel, Felix Wörle und Moritz Straßner der Nördlinger Realschule Maria Stern bei dem Berufsorientierungs-Wettbewerb „Technik-Scouts“ am Dienstag im Bayerischen Wirtschaftsministerium in München vorstellen. Die Schüler treten dann im Finale des Wettbewerbs gegen fünf weitere Schulteams an. Die Gewinner bekommen eine Fahrt nach Berlin spendiert – für die ganze Klasse. Beworben haben sich die vier Schüler bei „Technik-Scouts“ mit einem Kurzfilm, der handelt ebenfalls vom Industriemechaniker-Beruf. In dessen Produktion steckten sie viele Arbeitsstunden bei der Nördlinger Firma Schwaben Präzision hinein. Sie recherchierten über den Beruf und drehten Videos. Von mehr als 125 Bewerbern haben sie es ins Finale geschafft. Nun trainieren sie für den Sketch, den sie dann im bayerischen Wirtschaftsministerium vor einer Jury präsentieren. der soll zeigen, dass es eigentlich keinen Grund gibt weshalb bislang noch immer mehr Männer als Frauen in den Beruf einsteigen. Markus Menzel betreut die Schulklassen im Wettbewerb bereits seit mehreren Jahren und sieht eine realistische Chance auf den Sieg der Nördlinger Realschüler.

Themen Folgen