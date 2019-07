11:48 Uhr

Ein Urlaubstag für 90 Minuten Fußball

Bayernliga Süd Ausgerechnet im einzigen Wochentagsspiel der gesamten Saison müssen die Nördlinger die weite Anfahrt nach Kottern in Kauf nehmen. Das sorgt für Verärgerung

Von Klaus Jais

Nördlingen Ohne Furcht vor großen Namen geht es heute Abend (Anpfiff 18.30 Uhr) für den Bayernligisten TSV Nördlingen zum Tabellenfünften TSV Kottern, wo Trainerlegende Esad Kahric der Garant für einen zähen, defensiv kompakten Gegner ist. Und der kann nach der Auftaktniederlage auch nicht so recht eingeschätzt werden. Zu Hause gab es ein 0:1 gegen den Serienaufsteiger Wasserburg, der fünfmal hintereinander den Sprung nach oben geschafft hat – von der A-Klasse bis in die Bayernliga. Am vergangenen Samstag gewannen die Allgäuer dann in Ismaning mit 2:1. In einer noch wenig aussagekräftigen Tabelle bedeutet dies Platz fünf. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr, Abfahrt eine Viertelstunde später.

Für die Allgäuer aus dem Kemptener Stadtteil St. Mang ist es bereits die fünfte Bayernligasaison in Folge. In der Vorsaison gab es in Kottern für die Rieser eine 0:4-Niederlage, in Nördlingen trennte man sich 0:0. In zwei gemeinsamen Landesliga-Spielzeiten ist dagegen die TSV-Bilanz positiv mit einem Sieg und drei Unentschieden. Seit 1988 fanden insgesamt 36 Punktspiele zwischen dem nördlichsten und südlichsten schwäbischen Bayernligaverein statt. Die Bilanz: 14 Nördlinger Siege, zwölf Unentschieden und zehn Siege der Allgäuer.

Ein einstelliger Tabellenplatz ist das Ziel der heutigen Gastgeber, die besser als in der vorigen Saison abschneiden möchten, als sie Siebter wurden. Vom Regionalligisten FV Illertissen wechselte Stürmer Armin Rausch nach Kottern, vom Lokalrivalen FC Kempten kam Christian Geiger und Philipp Becker spielte zuletzt beim TV Erkheim. Drei Akteure haben den Verein verlassen, wobei aber nur Mathias Franke Stammspieler war.

Weite Fahrt an einem Mittwoch ist Anlass zur Kritik

„Wer in Kottern punkten will, sollte am besten in Führung gehen, denn wenn es lange zu Null steht oder bei einem Rückstand wird es verdammt schwierig. Bei Ballgewinnen und Standards sind die Platzherren gefährlich“, erklärt Nördlingens Trainer Andreas Schröter, der auf Nico Schmidt (Prüfungen) verzichten muss. Da dieser gegen Hankofen-Hailing nicht zur Anfangself gehörte, wird sich an der Startformation voraussichtlich nichts ändern. „Wir müssen auf eine stabile Grundordnung achten und vermehrt den Abschluss aus der zweiten Reihe suchen, weil es im Strafraum der Kotterner ganz schwer wird“, meint Schröter, der Simon Gruber mit ins Allgäu nimmt, ein Spieler, der auch aus der Distanz gefährlich werden kann. Allemal ärgerlich ist für den Chefcoach die Tatsache, dass während der Woche eine relativ weite Auswärtsfahrt ansteht, wo sich doch Partien gegen einen der Augsburger Vereine oder in Ingolstadt eher anbieten würden. „Einige meiner Spieler müssen Urlaub nehmen, auch die Bayernliga ist eine Amateurliga“, bemängelt Schröter die mangelnde Flexibilität der Spielleiter.

