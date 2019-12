vor 38 Min.

Ein Urnenfeld für den Ehinger Friedhof

Auf dem Simultanen Friedhof in Ehingen am Ries wurde ein neues Urnenfeld gesegnet.

Auf dem Friedhof in Ehingen wurde ein Urnenfeld eingerichtet. Die Skulptur hat eine besondere Bedeutung.

Ehingen am Ries Auf dem Simultanen Friedhof in Ehingen am Ries ist ein neues Urnenfeld eingerichtet worden. Dieses wurde laut einer Pressemitteilung von beiden Konfessionen gesegnet. Bereits im Frühjahr 2015 gab es im Zusammenhang mit Anfragen für Urnenbestattungen und den zu berücksichtigenden Regularien erste Überlegungen im simultanen Kirchenvorstand zur Schaffung eines Urnenfeldes auf dem Friedhof.

Nachdem ab Sommer 2016 eine umfangreiche Fußwegsanierung im Ehinger Friedhof geplant war, wurde im Zusammenhang mit der künftigen Wegführung auch ein möglicher Standort für ein Urnenfeld analysiert. Vertreter beider Ehinger Konfessionen einigten sich schließlich auf den südöstlichen Friedhofsbereich. In den zurückliegenden Jahren wurden die Planungen im simultanen Kirchenvorstand unter der Leitung von Pfarrer Markus Paulsteiner immer konkreter. Das Gremium beauftragte den örtlichen Steinmetz Philipp Reichert mit der Erstellung eines Gestaltungsvorschlags, der große Zustimmung fand.

Die Skulptur auf dem Urnenfeld vereint mehrere Symbole. Dabei bedeute die quadratische Steinstele laut der Mitteilung das Weltliche, der Kreis ohne Anfang und Ende die Einheit, das Absolute, Vollkommene und damit Göttliche. Ebenso stehe der Kreis für den Himmel und das Unendliche.

Im Inneren des Kreises ist ein Kreuz mit einem abstrahierten Christus angebracht. Der Blick durch den Kreis lasse den Betrachter aufgrund der einzigartigen Lage des Ehinger Friedhofs die herrliche Rieslandschaft sowie den Horizont erkennen. (pm)

