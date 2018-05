vor 33 Min.

Ein Verschluss, der als Waffe zählt

Warum ein 47-jähriger Rieser trotz zahlreicher Vorstrafen für unerlaubten Waffenbesitz mit einer Geldstrafe davonkommt

Von Ronald Hummel

Die Vorstrafen des 47-jährigen Mannes, der in einem Rieser Dorf lebt, waren bereits vor der Verhandlung erheblich – er hatte quasi schon mehrfach Bewährung. Das Landgericht Augsburg hatte 2016 die letzte Zusammenfassung mehrerer Strafen „unter Zurückstellung großer Bedenken“ nochmals in eine Bewährungsstrafe von 15 Monaten verwandelt. Immer wieder wurde der Mann wegen Trunkenheit im Verkehr verbunden mit Fahren ohne Führerschein und Beleidigung verurteilt worden. In einer laut Landgericht Augsburg „explosiven Beziehung“ machte er sich mehrfach der vorsätzlichen und gefährlichen Körperverletzung schuldig. Allerdings rächte sich die Ex-Lebensgefährtin mit einem Rundum-Schlag von Beschuldigungen und Anzeigen bei verschiedenen Behörden. Dieser führte auch zur Verhandlung wegen unerlaubten Waffenbesitzes vor dem Nördlinger Amtsgericht unter Vorsitz von Richterin Andrea Eisenbarth.

Vor 14 Jahren war der Angeklagte für dieses Delikt schon einmal verurteilt worden. Der Mann hatte auf seinem Anwesen etliche Kriegswaffen, allerdings vorschriftsmäßig aufbewahrt und unbrauchbar gemacht, so dass sie als reine Dekoration einzustufen sind. Allerdings fand sich bei einer Hausdurchsuchung auch der Verschluss eines Mauser-Repetiergewehres. Eine zugehörige Waffe gab es nicht, doch da der Verschluss ein entscheidendes Bauteil darstellt, zählt er juristisch so viel wie die komplette Waffe.

Auch 34 zugehörige Knallkartuschen wurden gefunden. Der Angeklagte sagte aus, Verschluss und Kartuschen schon im Anwesen vorgefunden zu haben, als er es vor rund zehn Jahren kaufte. Ein als Zeuge geladener Gutachter des Landeskriminalamtes (LKA) bestärkte diese Version – die Kartuschen sind von der Dynamit Nobel AG markiert, die es seit Jahrzehnten nicht mehr gibt und auch der Verschluss sei sehr alt und schon angerostet gewesen. Das Entscheidende jedoch: Beides erwies sich als funktionsfähig. LKA-Beamten hatten den Verschluss mit einer Drahtbürste gesäubert, in ein behördeneigenes Gewehr eingebaut und einige Schüsse damit abgefeuert. Auch einige der Kartuschen ließen sich in Polizeiwaffen abfeuern – sie dürfen normalerweise nur mit Sondergenehmigung erworben werden.

Richterin urteilt dennoch milde

Mit seiner Affinität für Waffen hätte der Angeklagte so etwas wissen oder zumindest in Betracht ziehen müssen, stellte Richterin Eisenbarth fest. Dennoch urteilte sie milde – zwar habe auch sie Bedenken wegen mehrfacher Zusammenfassung von Bewährungsstrafen, allerdings sehe sie ebenfalls wie das Landgericht, dass der Angeklagte aktiv zu seinen Taten stand, seinem früheren Opfer noch im Gerichtssaal eine erste Bar-Anzahlung auf einen Täter-Opfer-Ausgleich machte, eine Alkohol-Suchtberatung besucht und das Landgericht überzeugt hatte, dass er die Verhandlung als Lehre ansah. Auch vor dem Amtsgericht zeigte er sich als umgänglich und kooperativ.

Richterin Andrea Eisenbarth verurteilte ihn nicht zu einer weiteren Freiheitsstrafe, wobei vielleicht die Bewährung auf dem Spiel gestanden wäre, sondern zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 30 Euro, also 5400 Euro. „Wir drücken noch einmal alle Augen inklusive Hühneraugen zu“, so die Richterin.