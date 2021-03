11:00 Uhr

Ein Wörnitzpark ist für Auhausen geplant

Plus Nach einem Vorschlag von Bürgern soll das Wörnitzufer in Auhausen erlebbar gemacht werden.

Von Robert Kaussler

Die Städtebauförderung in der Nordrieser Gemeinde Auhausen nimmt im neuen Jahr Gestalt an. Insbesondere die wechselnde Städtebau-Förderbezeichnung von „Soziale Stadt“ zur trefflichen Benennung „Sozialer Zusammenhalt“ könnte für den kleinen Ort zum „Programm“ werden. In der Sitzung wurden außerdem erste konkrete Maßnahmen vorgestellt.

Sanierungsbetreuer Gunther Wild ließ in der jüngsten Gemeinderatssitzung die einzelnen Verfahrensschritte Revue passieren. Sie sind in aufwendiger Vorarbeit von der Gemeinde mit einigen Bürgern und den staatlichen Stellen in Zusammenarbeit mit beauftragten Planern bereits auf den Weg gebracht worden.

Auf der Basis des „Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts“ (ISEK) und der „Vorbereitenden Untersuchungen“ (VU) sei zwischenzeitlich einiges abgearbeitet worden: die Verteilung des erarbeiteten ISEK-Berichts als Handbuch an alle Haushalte, die Erstellung eines konkreten Maßnahmen-Katalogs, die Festlegung des Sanierungsgebiets im Ortskern von Auhausen mit 28 Hektar Fläche, Beschluss der Sanierungssatzung für das „vereinfachte Verfahren“ und letztendlich die Bestellung der gewünschten Sanierungsbetreuung.

Was das Ziel der Dorferneuerung in Auhausen ist

Zu den Zielen der Dorferneuerung zählen laut Wild der Erhalt des historischen Ortskerns und die Beseitigung baulicher Missstände. Aber auch das Dorfzentrum soll gestärkt werden. Außerdem soll das Vereins- und Gemeinwesen gestärkt und die private Investitionstätigkeit (mit Fördermöglichkeiten) aktiviert werden. Zugleich gab er das Signal an das Gremium: „Heute ist der Start des kommunalen Förderprogramms“. Sobald es möglich ist, soll Wild zufolge auch die Bevölkerung in einer Infoveranstaltung über die Maßnahmen informiert werden.

Um jedoch das notwendige „Handwerkszeug“ für eine professionelle Sanierungsbetreuung mitzugeben, war an diesem Abend die Erstellung eines Gestaltungshandbuchs zu beschließen. Das soll die „Grundlage für das kommunale Förderprogramm, als Leitlinie zur Unterstützung von privaten Sanierungsmaßnahmen mit Einfluss auf das Ortsbild“sein, sagte Bürgermeister Weiß.

Das Ufer sei unter anderem für einen Sandstrand prädestiniert

Mit dem aus der Bevölkerung und den Vereinen vorgeschlagenen „Projekt Wörnitzpark“ konnte die Gemeinde einer ersten „Impulsmaßnahme“ den Weg bereiten: In unmittelbarer Nachbarschaft zu dem bereits mit Vereinsengagement umgestalteten Pfarrgarten ist eine „Erlebbarmachung des Wörnitzufers“ mit ansprechendem Zugang, Sandstrand, Bootsanlegeplatz und Holzterrasse ganz besonders „prädestiniert“; selbstverständlich unter Beachtung und Einbeziehung der Schutzgebietsvorgaben, hieß es in der Sitzung.

Als nächsten Punkt stellte Gunther Wild die anstehende „Machbarkeitsstudie Prälatur“ mit einem geplanten Übergang zur neuen gemeindlichen „grünen Mitte“, der Klosterwiese, unmittelbar neben der historischen Klosterkirche vor. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die „Überführung in ein bauliches Konzept“.

Abschließend überbrachte Bürgermeister Martin Weiß noch die „erfreuliche Nachricht“, wonach die Gemeinde Auhausen erneut eine Förderzusage aus dem Regionalbudget der ILE-Region „Fränkisches Seenlandes-Hahnenkamm“ erhalten hat: Auf Vorschlag des Heimat- und Verschönerungsvereins und unter planerischer Begleitung von Sofia Beck kann nun die Überdachung des Kneippbeckens im Pfarrgarten erfolgen.

