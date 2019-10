vor 22 Min.

Ein Zentrum für Kultur und die Menschen

Der OB-Kandidat der Grünen, Wolfgang Goschenhofer, will ein „StadtHaus“

Der Oberbürgermeisterkandidat der Grünen, Wolfgang Goschenhofer, will ein Bürger- beziehungsweise Kulturhaus mitten in der Stadt, zwischen Rathaus und Kriegerbrunnen. Diese Idee hat er nun in einer Pressemitteilung konkretisiert: „Wir wollen ein Zentrum der Begegnungen mitten im Herzen der Stadt. Dafür wäre der ehemalige Müller-Markt im „Hinderer-Haus“ und das daneben liegende Gebäude mit dem früheren Café Eickmann als Ensemble hervorragend geeignet.“ Wolfgang Mussgnug, einer der bekanntesten Nördlinger Künstler, habe bereits eine Projektzeichnung geschaffen, die die Vision im Bild konkreter werden lässt.

Ziel sei es, einen Treffpunkt zu erschaffen – als Zentrum für Kultur, Jugend, Familien und Senioren. Erreicht werden soll, dass das sogenannte „StadtHaus“ zu den wichtigen Impulsgebern in der pluralen Stadtgesellschaft wird. Dazu zähle die soziale und die kulturelle Ebene. So könnten für Nördlingen wichtige Gruppen wie zum Beispiel das Interkulturelle Frauencafé, der Weltladen – eventuell mit einem gemeinsam betriebenen Café – eine Tauschbörse und das Repair-Café dort ihre Heimat finden. „Wir sehen auch erhebliches Potenzial bei Freiräumen für nicht in Vereinen organisierten Jugendliche. Übungsräume für Musikgruppen oder Theater, ein Saal für Veranstaltungen sind ebenfalls angedacht.“ Der OB-Kandidat und der Künstler wollen mit dem Gebäude in städtischer Hand somit auch die Jugendkultur, die Subkultur fördern. Wolfgang Mussgnug: „Mir gefällt auch die Idee sehr gut, dort eine „ArtoThek“ zu führen, eine städtische Galerie mit Kunstverleih. Bürger aus dem Ries können sich gegen eine geringe Gebühr Bilder, Fotografien und Skulpturen ausleihen.“ Klar sei, dass mit den jetzigen Eigentümern der Häuser Gespräche zu führen wären. Fragen zur Finanzierung, auch auf Basis von Zuschüssen, wären dann zu diskutieren.

Deutlich einbezogen werden soll auch der Raum um die Gebäude. Der Platz könnte gerade in der Sommerzeit eine hohe Aufenthaltsqualität haben. „Wir würden die Ideen sehr gerne im gemeinsamen Dialog mit der Nördlinger Bevölkerung weiterentwickeln. Dieses Zentrum könnte eine großartige Bereicherung für Nördlingen werden.“

Wolfgang Goschenhofer wird in der Pressemitteilung abschließend zitiert: „Wir konnten die Visionen bisher mit vielen Bürgerinnen und Bürgern diskutieren: Die Resonanz war überaus positiv. Wir wollen gemeinsam einen Ort für Begegnungen aller Art, für jedes Alter, mit aller kulturellen Vielfalt erschaffen.“ (pm)

