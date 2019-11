vor 6 Min.

Ein bezauberndes Geschenk

Zum Dank ein literarisches Musikkabarett: Das Duo „Dulabi“ trat in der Aula der Grund- und Mittelschule in Oettingen auf. Das Bild zeigt (von links) Heike Michaelis, die Handpuppen Celina Pyton sowie Götz E., und Regina Fischer

Dankeschön-Veranstaltung für Ehrenamtliche in Oettingen

Von Peter Urban

Es war ein wirklich bezauberndes Geschenk, das die Stadt Oettingen allen Menschen gemacht hat, die sich für die Stadt in irgendeinem Bereich ehrenamtlich engagieren. Die Aula der Grund- und Mittelschule war voll, Sabine Koloska in ihrer Funktion als Quartiersmanagerin und Bürgermeisterin Petra Wagner spielten sich zu Beginn in einem Danksagungs-Duett die Bälle zu und ehrten so alle, die sich im Laufe des Jahres für die Stadt engagiert hatten.

Es war eine lange Liste, die den Rahmen eines solchen Berichtes weitaus sprengen würde, es ging von den Helfertätigkeiten an den Osterbrunnen über den Integrations-Garten, Fair-Trade-Stadt und Kleiderkreisel bis hin zu den Oettinger Kreativ-Tagen. In ihrer Dankesrede versuchten beide, niemanden zu vergessen und sich bei allen zu bedanken, die „diese Stadt so lebens- und liebenswert machen“, sagte Bürgermeisterin Petra Wagner. Wie jedes Jahr hatte sich die Stadtspitze ein besonderes „Zuckerl“ als Dankeschön ausgedacht, dieses Mal ein Konzert mit einem Duo aus Frankfurt mit dem Namen „Dulabi“, genauer gesagt, einem literarischen Musikkabarett.

Dahinter verstecken sich zwei Frauen: die Allroundmusikerinnen Heike Michaelis (Klavier, Vibraphon, Percussion, Gesang) und Regina Fischer (Saxofon, Klavier, E-Gitarre, Gesang) und ihre „Alter Egos“, wenn man so will, die Handpuppen Celina Pyton, eine laszive Schlangendiva, und das rauchende Badener Krokodil Götz E. Alle vier lieferten ein energiegeladenes Musikkabarett ab mit allem Schrägem, was Mord und Totschlag zu bieten haben: Kriminalgeschichten, Gedichte, Poetry Slam, Balladen und viel Musik von Chanson über Rock, Pop, Jazz und Filmmusik bis hin zur Oper. Vom Krimi-Medodie-Medley zum Mitraten über den Mackie-Messer-Song, James-Bond-Titel bis hin zu „Alles nur geklaut“. Da wurden pechschwarze Gedichte rezitiert: von Wedekind, Schiller, Heine, Chobot oder Erich Kästner, es wurde sogar auf Schwäbsich gerappt („Ich habe meine Tante geschlachtet“) und beinahe nichts ausgelassen, was mit aus dem Leben scheiden zu tun hat. Alles live gespielt und handgemacht, groovige Pianosounds genauso wie echt knackige Jazz-Improvisationen mit erstaunlichem Niveau. Und wenn das Rezitieren langweilig zu werden drohte, schwenkte das Duo urplötzlich um und präsentierte AC/DC-Stücke auf der E-Gitarre („Hells Bells, Thunderstruck“) und scheute sich nicht, vom tief schwermetallenem „Killing In The Name“ von „Rage Against The Machine“ (inklusive Headbanging) ohne Pause zu musikalischen Arien-Zitaten aus Puccinis „Tosca“ zu switchen.

Das alles ergab einen facettenreichen, rasanten und humorvollen Abend, der einer Dankeschön-Veranstaltung mehr als würdig war. Die Eingeladenen und etliche externe Besucher wussten das sehr zu schätzen und „nötigten“ die Künstlerinnen (und ihre Puppen) zu zwei Zugaben, die den Abend mit einem überraschenden Jailhouse-Rock und einem wunderbar saxofonlastig-jazzigen „Guten Abend, gute Nacht“ beendeten.

Tolle Performance, tolle Geschenk-Idee.

