vor 34 Min.

Ein langer Atem für die Kultur in Nördlingen

Hartmut Betz hat vor zehn Jahren den Beruf des Lehrers aufgegeben, um als freier Musiker zu arbeiten. Er hat das Kulturforum mitbegründet.

Von Ronald Hummel

Hartmut Betz war 1993 ganz vorne mit dabei, ein Netz von Kulturbegeisterten mit gleicher Wellenlänge zu knüpfen, um den Bedarf nach kleinen, feinen Kulturveranstaltungen zu decken. Im Fokus stand der Jazz, damals im Café Radlos unter der Ägide von Stefan Rummel gepflegt. Der sprach den Stammgast und öfter bei ihm auftretenden Jazz-Musiker Betz an, ob man Jazz und andere anspruchsvollen Kultur-Darbietungen nicht auf der breiteren Basis eines Kulturvereins stemmen könnte. Gleichgesinnte waren schnell gefunden und unter dem Vorsitz von Margit Voges vereint, die 23 Jahre lang den Verein „Kulturforum Nördlingen“ leitete und heute Ehrenvorsitzende ist. Margit Voges konnte dank vieler Verbindungen zahlreiche Sponsoren motivieren; zusammen mit den Beiträgen von 100 Mitgliedern (heute sind es 170) war die finanzielle Grundlage gesichert.

Bald stand das erste Halbjahres-Programm, dessen vielfältiger Charakter sich bis heute nicht änderte. Beim ersten Großprojekt, einem Jazz-Open-Air auf der Kaiserwiese, machte man laut Hartmut Betz eher die Erfahrung: „Für Jazz-Kultur braucht man einen langen Atem und viel Mut.“ Der Durchbruch kam 1996 mit „Jazz im Lokschuppen“ – das Eisenbahnmuseum entsprach voll dem Grundsatz, dass die Atmosphäre sehr wichtig ist, und lockte Massen von Besuchern an. Als 2003 die Auflagen zu groß wurden, wich man mit den „Jazz-Wochenenden“ zunächst ins Klösterle, dann in den Ochsenzwinger aus. Genau dort wird heute und morgen denn auch das 25-jährige Jubiläum des Kulturforums mit einem „Jazz Weekend der Extraklasse“ gefeiert.

Zu den Orten mit besonderer Atmosphäre zählt auch der Reimlinger Konzertstadl, dessen 100 Plätze bei einem breit gefächerten Programm fast immer ausverkauft sind. Schon im Anfangsjahr organisierte man Kulturfahrten; damals ging es beispielsweise zu den Kreuzgangfestspielen nach Feuchtwangen, zum „Sommernachtstraum“. Im Klösterle präsentierte man niemand Geringeren als Polit-Liedermacher Wolf Biermann; in der Salvatorkirche ein Gospelkonzert. Es gab auch ein breites Kinderprogramm mit Stadtsuchspiel, berühmten Kinderliedermachern, Fahrten – etwa zur Augsburger Puppenkiste – oder geologischen Exkursionen in Steinbrüche, Kindertheater oder Gedichtwettbewerbe an Schulen. Margit Voges und Hartmut Betz arbeiteten als Lehrer an der Grundschule Mitte.

Betz bewies seinen Idealismus, als er vor zehn Jahren den Beruf als Lehrer an den Nagel hängte und freier Musiker wurde; in erster Linie gibt er als solcher immer noch Unterricht. Seit Urzeiten spielt der heute 60-Jährige im Oettinger Jazzkränzchen, bot zusammen mit Margit Voges auf Klarinette und Klavier Kammermusik dar, zuweilen mit wechselnden Ensembles. Derzeit läuft die „Hofmarkmusik“ mit Musikern aus ganz Nordschwaben mit ihrer europäischen Volksmusik besonders gut und brachte schon zwei CDs heraus. Im Kulturforum ist sie gut vertreten und im Juni bei der „Sternstunden“-Benefizveranstaltung BR Sprech(er)stunde zu hören, wo im Konzertstadl Rundfunksprecher ihre Lieblingstexte im Wechsel mit der Musik vorlesen.

Hartmut Betz blickt gemeinsam mit den Vorstands-Weggefährten Heiner Hildebrand, Karl-Heinz Reisacher, Christoph Eigenrauch, Antje Hartmann und Katharina Hiller mit großer Zufriedenheit zurück. „Wir sind unserer Linie immer treu geblieben“, sagt er und obwohl man sich bewusst in speziellen Nischen abseits von Massenveranstaltungen bewegte, geriet man unterm Strich nie ins Minus.

Zur Vielschichtigkeit gehörte auch immer das Augenmerk auf regionale Talente, denen man nach wie vor ein Forum bietet.