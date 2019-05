vor 50 Min.

Ein leuchtender Saphir auf schwarzem Tuch

Ein traumhafter Blick auf die Erde, auf der wir leben. Uwe Bahadir von den Rieser Sternenfreunden erklärt, was an unserem Planeten so besonder ist.

Die Erde hat nicht nur deshalb eine Sonderstellung inne, weil sie bewohnt wird, erklärt Uwe Bahadir

Von Uwe Bahadir

Als die Astronauten des Raumschiffs Apollo 8 zu Weihnachten 1968 die Erde erstmals aus der Entfernung des Mondes betrachteten, beschrieben sie ihren Heimatplaneten als einen leuchtenden Saphir auf einem samt schwarzen Tuch. Keiner konnte sich einer starken emotionalen Bewegung bei diesem Anblick entziehen und spätestens bei dieser Gelegenheit wurde der Menschheit klar, dass ihr Planet wertvoll und kostbar ist. Leider hat man diese Erkenntnis heutzutage größtenteils wieder vergessen.

Lange Zeit wurde die Erde für den Mittelpunkt der Welt gesehen, doch inzwischen wissen wir, dass sie ein gigantisches Raumschiff ist. Sie ist unser aller Raumschiff, das mit einer ständig wachsenden „Besatzung“ und begrenzten Vorräten an Energie, Nahrung und Trinkwasser durch das Weltall treibt.

Wir wissen heute dass die Erde die Sonne umrundet, und zwar als dritter Planet von der Sonne aus gezählt. Vor etwa 500 Jahren glaubte man noch, die Erde sei der Nabel der Welt und alles drehe sich um sie. Ihre Bahn ist leicht „eiförmig“ und ihr mittlerer Sonnenabstand beträgt 1496 Millionen Kilometer – eine Strecke, die als Astronomische Einheit bezeichnet wird. Die Erde ist der größte unter den sogenannten Gesteinsplaneten und wird von einem vergleichsweisen großen Mond begleitet. Dennoch hat sie mit 23 Stunden, 56 Minuten und 4,09 Sekunden die kürzeste Rotationsdauer und würde sich vermutlich noch deutlich schneller drehen, wenn sie nicht im Laufe der Jahrmilliarden durch die Gezeitenreibung des Mondes abgebremst worden wäre.

Die Rotationsgeschwindigkeit beträgt etwa 1600 Stundenkilometer, also über anderthalbfache Schallgeschwindigkeit, Und die Geschwindigkeit um die Sonne auf ihrer einjährigen Reise einmal herum etwa 30 Kilometer pro Sekunde. Zwischen der höchsten Bergspitze (dem Mount Everest) und dem tiefsten Punkt des Meeresbodens (im Marianengraben) liegen rund 20 Kilometer Höhenunterschied – das entspricht etwa der Strecke zwischen Nördlingen und Wemding. Alle Wassermassen würden eine Kugelrunde, glatte Erde mit einem rund 3,5 Kilometer tiefen Ozean bedecken.

Die Sonderstellung der Erde als bewohnter Planet, der eine zumindest partiell technisierte Zivilisation hervorgebracht hat, ergibt sich in erster Linie aufgrund der Temperatur, die ihrerseits von der Sonneneinstrahlung und damit von der Temperatur der Sonne und der Entfernung Sonne-Erde abhängt. Gäbe es aber nur diese beiden Einflussgrößen und keine Erdatmosphäre, so wäre die Erde vermutlich von einem dicken Eispanzer bedeckt. Da Eis das auftreffende Sonnenlicht zu einem erheblichen Teil in den umgebenden Weltraum reflektiert, läge die Temperatur an der (atmosphärenlosen) Erdoberfläche kaum über -50 Grad Celsius.

Wir verdanken unsere Existenz also auch der Atmosphäre, die einen Teil des von der Oberfläche reflektierten Sonnenlichtes zurückhält und damit die Oberfläche zusätzlich erwärmt. Allerdings klettert die sogenannte Gleichgewichtstemperatur der Erde mit ihrer Hilfe auch nur auf etwa -200 Grad Celsius an. Erst der natürliche Treibhauseffekt, der einen Großteil der Wärmestrahlung vom Erdboden zurückhält, lässt die mittlere Durchschnittstemperatur auf circa +15 Grad Celsius ansteigen. Verantwortlich dafür sind vor allen Kohlendioxid, Wasserdampf und Methan, wenngleich durch Menschenhand auch mit besorgniserregend steigender Tendenz.

Die Atmosphäre ist damit eine Art Raumanzug, der gegen die Kälte des Weltraums schützt, die notwendige Atemluft bereitstellt und darüber hinaus einen (noch) wirksameren Schutz gegen die energiereiche UV-Strahlung der Sonne sowie die noch kurzwellige Röntgen- und Gammastrahlung aus dem Kosmos bietet. Die Menschheit und die anderen vielfältigsten Lebensformen auf dieser Erde können nirgendwo anders hin, dies ist unser einziges Zuhause. Anstatt sich zu bekriegen und andere zu unterdrücken, und auf die Hautfarbe beziehungsweise den Glauben zu schauen, sollten wir endlich begreifen, dass wir alle gemeinsam auf dem so wunderbaren blauen „Raumschiff Erde“ durch die Weiten des Kosmos ziehen. Diese Welt gehört nicht uns in dieser Epoche alleine, wir sind nur alle „Mieter“ auf Zeit und es ist unsere Pflicht, diesen Planeten auch für die nächsten Generationen lebenswert zu hinterlassen.

